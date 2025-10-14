Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unbekannte haben die schwere Knolle des Titanenwurz gestohlen. (Archivbild)
Unbekannte haben die schwere Knolle des Titanenwurz gestohlen. (Archivbild) Bild: Ina Fassbender/dpa
Unbekannte haben die schwere Knolle des Titanenwurz gestohlen. (Archivbild)
Unbekannte haben die schwere Knolle des Titanenwurz gestohlen. (Archivbild) Bild: Ina Fassbender/dpa
Panorama
Dortmunds Titanenwurz weiter vermisst - keine Extrasicherung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die beliebte Titanenwurz aus dem Rombergpark in Dortmund bleibt verschwunden. Über die Beweggründe des Diebstahls wird gerätselt. Fest steht: Ohne fachgerechte Pflege geht die seltene Pflanze ein.

Dortmund.

Vom gestohlenen Publikumsliebling "David" - einer seltenen und nach Aas riechenden Titanenwurz - fehlen der Stadt Dortmund und dem Botanischen Garten Rombergpark weiter jede Spur. "Die Beweggründe des Diebstahls sind völlig unklar", sagte eine Stadtsprecherin. "Die Pflanze braucht besondere Pflege. Es ist Fachwissen erforderlich, damit die Titanenwurz überlebt und nicht eingeht." Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. 

Die 20 bis 30 Kilogramm schwere Knolle der seltenen und spektakulär blühenden Pflanze war aus ihrem Kübel ausgegraben und entwendet worden. Wann genau das geschah, ist ungewiss. Den Gärtnern im Botanischen Garten war das Fehlen vor knapp einer Woche am 8. Oktober aufgefallen. Zwei Tage später - am vergangenen Freitag - wurde Anzeige erstattet. 

Warum die Knolle gestohlen wurde, ist bisher unbekannt. (Archivbild)
Warum die Knolle gestohlen wurde, ist bisher unbekannt. (Archivbild) Bild: Roland Weihrauch/dpa
Warum die Knolle gestohlen wurde, ist bisher unbekannt. (Archivbild)
Warum die Knolle gestohlen wurde, ist bisher unbekannt. (Archivbild) Bild: Roland Weihrauch/dpa

Einem Polizeisprecher zufolge war zuletzt am 22. September in dem Bereich gearbeitet worden, wo der Kübel stand, da sei offenbar noch alles in Ordnung gewesen. Demnach müsse der Diebstahl wohl zwischen dem 22. September und dem 8. Oktober erfolgt sein. Nach Angaben der Stadt hatte "David" ein Blatt gebildet, das Ende September verwelkte, dann sei die ruhende Knolle wieder mit Erde bedeckt worden. 

Es gab keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen 

Die riesige Titanenwurz (Amorphophallus titanum) ist auf Sumatra heimisch und kommt sehr selten vor. Einige wenige Botanische Gärten in Deutschland verfügen über ein Exemplar. Für Publikumsmagnet "David" in Dortmund gab es allerdings keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen wie etwa Videoüberwachung, sagte die Stadtsprecherin auf dpa-Anfrage. 

Die Titanenwurz habe in einem großen Pflanzenschauhaus im Rombergpark gestanden. "Es gibt dort viele besondere Pflanzen. Man kann nicht jede Pflanze einzeln sichern", schilderte die Sprecherin. Eine Titanenwurz blüht nur alle paar Jahre für ein paar Tage - und dann mit dem größten Blütenstand im gesamten Pflanzenreich und einem üblen Aasgeruch. Bei ihren Blüten in den Jahren 2018 und 2021 kamen Tausende in den Botanischen Garten, um das außergewöhnliche Ereignis mitzuerleben.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bat um Zeugenhinweise. Der genaue Wert der gestohlenen Knolle könne noch nicht beziffert werden, liege aber nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Für den Botanischen Garten und die Stadt Dortmund sei der Verlust groß, hieß es dort. Es bestehe ein wenig Hoffnung, dass das große mediale Interesse den oder die Täter womöglich zu einem Umdenken bewege und die Knolle zurückgebracht werde. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.10.2025
2 min.
Neun Naturschützer für Engagement ausgezeichnet
Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) hat Ehrenamtliche für ihr Engagement im Naturschutz ausgezeichnet. (Archivbild)
1.200 Menschen engagieren sich in Sachsen ehrenamtlich für den Naturschutz. Ohne sie wären viele Projekte nicht möglich, betont der Umweltminister.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
10:30 Uhr
2 min.
Rickens Ziel vor Topspiel: Wieder Bayern-Rivale werden
Will die Bayern herausfordern: Lars Ricken. (Archivbild)
Als launige Runden hat Lars Ricken die Essen mit den Bayern-Bossen zuletzt wahrgenommen. Das lag offenbar auch an der Dortmunder Schwäche. Trainer Kovac lobt der Ex-Profi in den höchsten Tönen.
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
Mehr Artikel