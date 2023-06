Drauf geblasen - Warum viele deutsche Schützenvereine auf uralte Ideen kommen

Das Szenario erinnert ein wenig an die archaische Jagd von indigenen Waldnomaden im tiefsten Amazonasdschungel. Menschen, mit Blasrohr und Pfeilen bewaffnet, konzentrieren sich auf ein Ziel. Ruhige Hand, kräftige Puste - und schon ist der Pfeil auf seiner kurzen Reise durch die Luft. Schauplatz ist nicht der Dschungel, sondern ein Schießstand im niedersächsischen Osterholz. Blasrohrschießen ist die Trenddisziplin bei deutschen Schützen.

Man habe keine Kenntnis über die genaue Anzahl an Vereinen, die Blasrohrschießen anbieten, teilte der Deutsche Schützenbund mit. "Die Berichte aus den Landesverbänden zeigen, dass die Angebote steigen. Die Disziplin Blasrohrschießen kann man schon als Trend verstehen", sagt der Zweite Vorsitzende des Blumenthaler Schützenvereins, Rainer Laube.

Und da man ja nicht im Urwald lebt, sondern in Deutschland, gibt es auch ein offizielles Regelwerk dazu. Im Frühjahr 2022 wurde die Disziplin erstmals in die Sportordnung des Deutschen Schützenbundes aufgenommen. Und selbst ein Verein wie der im beschaulichen Blumenthal hat mit Diana Steinhauer tatsächlich eine Blasrohr-Referentin.

Da gerade so viel über Tierpfleger und Zoos geredet wird: Auch Tierärzte trainierten auf die gleiche Weise das Betäuben von Tieren aus der Distanz, erklärt Steinhauer. Damit möglichst jeder Schuss ein Treffer wird. Schließlich will ja niemand die Tiere unnötig stressen.

Das könnte so manchen auch an den eigene Schulzeit erinnern. Nicht, dass da irgendein Schüler oder eine Schülerin mit Pfeilen traktiert wurde. Nein, aber mit selbstgebastelten Röhrchen wurden noch zu meiner Zeit kleine Papierkügelchen in Richtung Mitschüler oder Lehrer gepustet - wenn der Unterricht gar zu langweilig wurde. Nicht alle in der Klasse fanden das lustig.

Spaß aber haben sicher die großen und kleinen Blasrohrpuster aus Blumenthal. Was ist Kimme, was ist Korn? Egal. Im Vergleich zu den anderen Disziplinen sei Blasrohrschießen rein intuitiv, so BSV-Chef Laube. Er hofft, dass Rohr und Pfeil auch wieder mehr schießwütigen Nachwuchs in die Schützenvereine treiben. Bleibt nur noch die Frage: Wann wird das Blasrohrschießen olympisch? (mit dpa)