„Drecksarbeit“-Äußerung über Israel: Dieter Hallervorden will Friedrich Merz vor Gericht sehen

Immer wieder hat sich der Kabarettist Dieter Hallervorden in Sachen Nahost zu Wort gemeldet. Nun war es wieder so weit. Sein Ziel: Bundeskanzler Friedrich Merz.

Was war passiert? Merz war am Rande des G7-Gipfels in Kanada beim ZDF zu Gast. Genauer gesagt: Bei der Sendung ZDF Heute. Im Gespräch mit Diana Zimmermann, Leiterin des Hauptstadtstudios, geht es um Trump, die Ukraine und die Lage in Nahost.

Da will Zimmermann von Merz wissen: „Ist das nicht sehr verlockend, dass die Israelis jetzt die Drecksarbeit machen für ein Regime, das sehr viele in der Welt als einen wirklich großen Störfaktor wahrnehmen?“ Der Kanzler bedankt sich bei Zimmermann für das Wort Drecksarbeit, antwortet: „Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht, für uns alle.“

Merz: „Größten Respekt“ vor israelischem Vorgehen

Und weiter: „Wir sind von diesem Regime auch betroffen.“ Das Mullah-Regime habe Tod und Zerstörung über die Welt gebracht: „Mit Anschlägen. Mit Mord und Totschlag. Mit Hisbollah, mit Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel.“ Das sei ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Auch die Belieferung Russlands in seinem Angriffskrieg auf die Ukraine mit Drohnen nicht.

Der Kanzler zieht vor dem Vorgehen der Israelis den Hut: „Ich kann nur sagen: Größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat… die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen – und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand.“

Reaktionen: Von „Vielen Dank“ bis „Sei still, Friedrich“

Den „Drecksarbeit“- Schnipsel postete ZDF Heute anschließend auf seinem Instagram-Kanal – und in den Kommentaren ging es teils hoch her. Die eine Seite feierte Merz für seine klaren Worte. „Knallhart und ehrlich auf den Punkt gebracht“, notierte etwa eine Userin. Ein anderer kommentierte: „Das ist die richtige Haltung! Danke Herr Bundeskanzler!“ Pfarrer Justus Geilhufe, der auch Texte in der „Freien Presse“ veröffentlicht, schrieb in Richtung des Kanzlers: „Vielen Dank“.

Während einige User zwar die Wortwahl von Merz kritisierten, aber in der Sache bei ihm waren, gab es auch (heftige) Kritik. „Sei einfach still, Friedrich“, empfahl etwa eine Nutzerin. Eine andere kommentierte aufgebracht: „Wir Steuerzahler wollen keinen Krieg! Nicht noch mehr Menschenleben auf unsere Kosten!“ Wiederum ein anderer warf dem Kanzler vor „Kriegsverbrechen Israels“ zu rechtfertigen und zu relativieren, notierte: „Wehe, Du redest noch einmal über das Völkerrecht, Herr Merz.“

Hallervorden kommentiert Video

Im Kommentarbereich äußerte sich auch Komiker und Kabarettist Dieter Hallervorden. Der 89-Jährige, der in den 80ern vor allem mit der tollpatschigen Figur des „Didi“ einem breiten Publikum bekannt wurde, schrieb: „Noch jemand, der umgehend vor Gericht gehört!“

Die Worte Hallervordens empörten die einen („Verstand weggehampelt auf der Bühne?“), wurden von anderen aber gefeiert („Bravo, Didi!“). Fest steht: Es ist nicht das erste Mal, dass sich Hallervorden zum Thema Nahost äußert und damit polarisiert. So postete er im Frühjahr 2024 das Video-Gedicht „Gaza, Gaza“, in dem er Israel etwa Apartheid vorwarf.

Und erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er auf seinem YouTube-Kanal ein Video („Dieter Hallervorden zu ‚Nahost und Gaza Video‘“), in dem es u.a. zu folgender Szene kommt: Ein computeranimierter Moderator ist im Gespräch mit dem 89-Jährigen und sagt: „Netanyahu liegen halt die Kinder am Herzen.“ Hallervorden darauf: „Am Herzen? Doch wohl eher im Massengrab.“

Teils scharfe Kritik aus der Politik

Die „Drecksarbeit“-Äußerung von Merz hatte auch für Reaktionen aus der Bundespolitik gesorgt.

So ging etwa der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetović, auf Distanz: „Das oberste Ziel in dieser hochsensiblen Situation lautet Deeskalation. Die Tonalität des Bundeskanzlers ist an dieser Stelle wenig zielführend.“ Sein SPD-Kollege Ralf Stegner zeigte sich gegenüber dem „Spiegel“ irritiert: „Wenn der Bundeskanzler sagt, Israel mache im Iran die Drecksarbeit für uns, ist das mehr als befremdlich.“

Anton Hofreiter (Grüne) sagte gegenüber Welt TV: „Ich halte die Wortwahl für ungeschickt.“ Im Iran seien 80 bis 90 Prozent der Menschen gegen das islamistische Regime – „und bei den Angriffen Israels auf den Iran sterben auch Zivilisten“.

Die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla bezeichneten Merz‘ Äußerung als „pietätlos und schädlich für Deutschlands Ansehen“. BSW-Chefin Sahra Wagenknecht warf dem Kanzler vor, er legitimiere „in unverfrorener Weise einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, dem bereits Hunderte Zivilisten im Iran zum Opfer gefallen sind“. (phy)