Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diese drei Tigerbabys wurden im Serengeti-Park in Hodenhagen geboren.
Diese drei Tigerbabys wurden im Serengeti-Park in Hodenhagen geboren. Bild: -/Serengeti-Park Hodenhagen/dpa
Diese drei Tigerbabys wurden im Serengeti-Park in Hodenhagen geboren.
Diese drei Tigerbabys wurden im Serengeti-Park in Hodenhagen geboren. Bild: -/Serengeti-Park Hodenhagen/dpa
Panorama
Drei Sibirische Tigerbabys im Serengeti-Park geboren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Tigerbabys tapsen durchs Tigerhaus – warum Besucher sich noch gedulden müssen und was die erste Untersuchung der Mini-Raubkatzen ergab.

Hodenhagen.

Tigerdame Anastasia hat im Serengeti-Park in Niedersachsen drei kleine Sibirische Tiger zur Welt gebracht. Inzwischen sind die Drillinge gut acht Wochen alt – und entwickeln sich nach Angaben des Parks prächtig. "Anastasia ist eine liebevolle und beschützende Mutter, die ihre Kleinen gut umsorgt", teilte der Freizeitpark in Hodenhagen mit.

Zweiter Nachwuchs für das Tigerpaar

Geboren wurden die Jungtiere laut Mitteilung bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. September. Vater ist demnach der sechs Jahre alte Kater Nanu. Für das Tigerpaar ist es schon der zweite Nachwuchs: 2023 kamen Zwillinge zur Welt.

Trotz der Erfahrung der achtjährigen Tigerin habe das Team in den ersten Wochen besondere Vorsicht walten lassen, hieß es. Nur wenige Mitarbeiter hätten das Tigerhaus betreten – und auch nur für das Nötigste. Jede unnötige Unruhe sollte laut Park verhindert werden, damit sich die Mutter ungestört um ihre Jungen kümmern konnte.

Besucher müssen sich noch gedulden

Die erste Untersuchung der Zootierärzte bestätigte nun: Die drei Tigerbabys sind wohlauf. Fest steht auch ihr Geschlecht: Es sind ein Kater und zwei Katzen. Bis Besucher die Drillinge in der Außenanlage beobachten können, dürfte es noch einige Wochen dauern. Das hänge stark vom Wetter ab.

Der Sibirische Tiger gilt als größte lebende Katze der Erde. Er steht als "stark gefährdet" auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN. Parkinhaber Fabrizio Sepe sei daher "besonders stolz auf unseren zweiten großartigen Zuchterfolg der Sibirischen Tiger!"

Nur rund 500 Tiere leben in freier Wildbahn

Sibirische Tiger leben in freier Wildbahn in den kalten Regionen im Osten Russlands und im angrenzenden Nordosten Chinas. Ihr natürlicher Lebensraum ist nur noch ein Bruchteil des ursprünglichen Areals. In den 1940er Jahren fiel die Wildpopulation durch Jagd und Lebensraumzerstörung auf wenige Dutzend Tiere. Intensive Schutzmaßnahmen ließen den Wildbestand seither wieder auf rund 500 Tiere anwachsen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
3 min.
Bundeswehr-Airbus im Serengeti-Park angekommen
Innerhalb von drei Nächten wurde der Flieger zum Safaripark in der Südheide gebracht.
Nach langer Wartezeit ist die ungewöhnliche Reise eines alten Bundeswehr-Fliegers in den Serengeti-Park in Hodenhagen zu Ende gegangen. Die Maschine soll künftig als Restaurant dienen.
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
06.11.2025
3 min.
Zoo in Neuseeland muss schließen - Löwen eingeschläfert
Gibt es für die fünf verbleibenden Löwen noch Hoffnung? (Archivbild)
Nach dem Aus für einen Zoo in Neuseeland mussten schon zwei Löwen eingeschläfert werden. Das weckt Erinnerungen an die Pavian-Tötungen in Nürnberg. Gibt es für die restlichen Raubkatzen noch Hoffnung?
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
08:47 Uhr
2 min.
Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
Am Bau läuft es wieder etwas besser. (Symbolbild)
Vielen Firmen fehlen Aufträge, und damit wird auch das Geld knapp. Die Sorgen nehmen zu.
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
Mehr Artikel