Drei Tote bei Autounfall in Hannover

Die Bilder dürften sich ins Gedächtnis brennen: Zwei Autos stoßen zusammen, drei Menschen sterben, drei weitere Menschen werden lebensgefährlich verletzt. Wie konnte das passieren?

Hannover.

Bei einem Autounfall in Hannover sind drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Autoinsassen wurden bei dem Unfall am Montagabend lebensgefährlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Sie kamen in verschiedene Krankenhäuser. Alter und Geschlecht der Toten und der Verletzten waren zunächst noch unklar.