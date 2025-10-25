Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Polizei fand in einem Haus drei Tote. (Symbolbild) Bild: David Inderlied/dpa
Die Polizei fand in einem Haus drei Tote. (Symbolbild) Bild: David Inderlied/dpa
Panorama
Drei Tote in einem Haus in Mittelhessen gefunden
Polizei und Rettungskräfte haben heute Mittag in einem Wohnhaus in Solms nahe Wetzlar drei tote Menschen entdeckt. Noch ist unklar, was passiert ist.

Solms.

Schreckliche Entdeckung im hessischen Solms: Polizei und Rettungskräfte haben in einem Wohnhaus drei tote Menschen entdeckt. "Die Hintergründe sind derzeit unklar, Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun, wie die Personen zu Tode kamen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Staatsanwaltschaft Wetzlar und Polizeipräsidium Mittelhessen. 

Eine zuvor angetroffene verletzte Person auf dem Hof des Hauses werde "aktuell als Zeuge geführt". Es habe keine Gefahr für Dritte bestanden.

Und so schilderten die Behörden den Ablauf: Gegen 11.00 Uhr seien mehrere Notrufe aus Solms im Lahn-Dill-Kreis bei der Polizei eingegangen. "Zeugen meldeten eine verletzte Person auf dem Hof eines Hauses im Ortsteil Niederbiel." 

Vieles bleibt zunächst unklar

Streifen fanden die geschilderte Person, die Kopfverletzungen aufwies. "Auf Nachschau im Haus fanden die Einsatzkräfte dort drei leblose Personen auf. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der drei Personen feststellen." 

Geschlecht der aufgefundenen Personen, auch Verwandtschaftsverhältnisse und vieles mehr blieb zunächst unklar. Aus Pietätsgründen und zum Schutze der Persönlichkeitsrechte der Hinterbliebenen gebe es keine weiteren Auskünfte. "Aufgrund der laufenden Ermittlungen erfolgen weitere Informationen frühestens Anfang nächster Woche und ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Wetzlar." (dpa)

