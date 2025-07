Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Bremen

Früher Morgen, plötzliche Gewalt: In Bremen geraten mehrere Menschen aneinander. Die Polizei ermittelt – viele Fragen sind noch offen.

Bremen.

Bei einer Auseinandersetzung in Bremen sind drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Informationen schwebe niemand in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Alle drei kamen demnach mit Stichverletzungen in umliegende Kliniken.