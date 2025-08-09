Drei Verletzte nach Schüssen auf New Yorks Times Square

Mitten im nächtlichen Treiben des Times Square fallen Schüsse: Drei Menschen werden verletzt. Es ist der zweite blutige Vorfall innerhalb kurzer Zeit in Manhattan.

New York. Drei Menschen sind mitten im Trubel des New Yorker Times Square durch Schüsse verletzt worden. Eine 18-Jährige, ein 19-Jähriger und ein 65-Jähriger befänden sich mit Schussverletzungen im Krankenhaus, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei in der Ostküstenmetropole. Sie seien in stabilem Zustand.

Die Schüsse hätten sich in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) gegen 1.20 Uhr auf dem belebten Platz im Stadtteil Manhattan ereignet. Eine 17-jährige Person sei festgenommen worden, hieß es. Den drei abgefeuerten Schüssen sei ein Streit vorausgegangen. Ob eine Verbindung zwischen der tatverdächtigen Person und den Opfern bestand, war zunächst unklar. Eine Schusswaffe sei sichergestellt worden.

Im Anschluss an den Vorfall seien Teile des Broadway und der Seventh Avenue, an deren Kreuzung der Times Square liegt, abgesperrt worden. Mehr als ein Dutzend Polizeiautos seien vor Ort gewesen.

Vorfall folgt auf tödliche Schüsse Ende Juli

Ende Juli hatte ein Mann in einem Wolkenkratzer in Manhattan vier Menschen und sich selbst erschossen. Medienberichten zufolge war es der tödlichste Angriff mit einer Schusswaffe in der Millionenmetropole seit 25 Jahren.

Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und in großer Zahl im Umlauf. Nach Gewalttaten - etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei öffentlichen Veranstaltungen - gibt es immer wieder hitzige Debatten über strengere Waffengesetze. Greifbare Fortschritte blieben bislang jedoch aus. Eine umfassende Reform scheitert seit Jahren am Widerstand der Republikaner und der mächtigen Waffenlobby. (dpa)