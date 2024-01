Dreijähriger bei Brand in Ludwigslust schwer verletzt

Im Dach eines Hauses in Ludwigslust bricht aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer aus. Mehrere Menschen werden verletzt.

Ludwigslust.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigslust im Westen Mecklenburg-Vorpommerns sind mehrere Mitglieder einer Familie verletzt worden, darunter ein Dreijähriger schwer. Das Feuer brach in der Nacht im Dachgeschoss aus, wie die Polizei am Morgen mitteilte.