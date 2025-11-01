Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Flugverkehr wurde nach der Sichtung für knapp zwei Stunden eingestellt. Bild: Carsten Koall/dpa
Der Flugverkehr wurde nach der Sichtung für knapp zwei Stunden eingestellt. Bild: Carsten Koall/dpa
Panorama
Drohnen-Sichtung – Keine Beeinträchtigungen mehr am BER
Am Freitagabend wurde am Flughafen Berlin Brandenburg eine Drohne gesichtet. Der Flugbetrieb wurde eingestellt. Inzwischen läuft alles wieder nach Plan.

Berlin.

Nach einer vorübergehenden Pausierung wegen der Sichtung einer Drohne am Freitagabend hat der Berliner Hauptstadtflughafen BER am Samstag seinen regulären Betrieb aufgenommen. Es gebe keine Beeinträchtigungen mehr, sagte ein Sprecher des Flughafens der dpa. 

Der Flugbetrieb war am Abend für knapp zwei Stunden eingestellt worden. Eine Reihe von Flügen wurde umgeleitet. Um die Verspätungen aufzuholen, durften Maschinen ausnahmsweise bis 2.00 Uhr starten und die ganze Nacht landen. Fünf startende Maschinen hätten von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht. Der Betrieb am Boden war indes nicht eingeschränkt.

Erst Anfang Oktober hatten Drohnen unbekannter Herkunft den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen in München gestört. Die Zahl der Störungen durch solche Fluggeräte unbekannter Herkunft nehmen zu. (dpa)

