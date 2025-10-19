Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein knappes Dutzend Flüge wurde umgeleitet. (Archivfoto)
Ein knappes Dutzend Flüge wurde umgeleitet. (Archivfoto) Bild: Clara Margais/dpa
Ein knappes Dutzend Flüge wurde umgeleitet. (Archivfoto)
Ein knappes Dutzend Flüge wurde umgeleitet. (Archivfoto) Bild: Clara Margais/dpa
Panorama
Drohnensichtung legt Mallorcas Flughafen zeitweise lahm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immer wieder sorgen Drohnen für Chaos an Europas Flughäfen. Nun traf es auch eine beliebte Urlaubsinsel.

Palma.

 Die Sichtung einer Drohne hat den Betrieb am Flughafen von Palma de Mallorca zeitweise lahmgelegt. Die Aussetzung sei aus Sicherheitsgründen beschlossen worden, teilte Enaire – das staatliche Unternehmen für Flugsicherung und Luftraummanagement in Spanien – am Abend mit. 

Wegen des Zwischenfalls wurden den amtlichen Angaben zufolge ein knappes Dutzend Flüge umgeleitet. Nach knapp einer Stunde wurde kurz vor 20.00 Uhr die Wiederaufnahme des Flugbetriebs bekanntgegeben.

In den vergangenen Wochen hatten Drohnensichtungen an mehreren großen europäischen Flughäfen zu erheblichen Störungen im Flugverkehr geführt. Immer wieder kam es zu Flugausfällen und großflächigen Sperrungen des Luftraums – betroffen waren unter anderem auch München und Frankfurt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
12:55 Uhr
2 min.
Moos-Paradies Sächsische Schweiz im Fokus der Forschung
Die Sächsische Schweiz gilt als Paradies für Moosarten. (Archivbild)
Rund 500 Moosarten auf engstem Raum: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Moose wie in der Sächsischen Schweiz. Doch sie reagieren sensibel auf Veränderungen.
20.10.2025
2 min.
Polizeieinsatz wegen Räumung in Berlin beendet
Dutzende Menschen wehren sich in Berlin-Mitte gegen die Räumung von teilweise besetzten Häusern.
Rund um die Räumung in einem teilweise besetzten Haus in Berlin-Mitte kommt es zu Protesten - auch Pyrotechnik fliegt. Neben einem Gerichtsvollzieher war auch die Polizei vor Ort.
20.10.2025
2 min.
Mallorcas Flugverkehr nach Drohnensichtung wieder normal
Mehrere Flüge wurden umgeleitet. (Symbolbild)
Eine Drohne stoppt kurzzeitig den Flugbetrieb auf Mallorca. Auch ein deutscher Sänger war betroffen – sein Auftritt am Ballermann fand trotzdem statt.
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
Mehr Artikel