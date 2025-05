Drohnenverbot über Basel beim Eurovision Song Contest

Terrorgefahr und Protestaktionen: Basel wappnet sich für alle Eventualitäten beim Großereignis in der nächsten Woche.

Während des Eurovision Song Contests (ESC) in Basel dürfen keine Drohnen über der Stadt aufsteigen. Das Verbot gilt vom 9. bis zum 18. Mai, wie die Behörden mitteilen. Das ESC-Finale findet am 17. Mai in der St. Jakobshalle unweit der deutschen Grenze statt.