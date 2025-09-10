Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Noch steht die Ursache für den Unfall nicht fest. In Medienberichten hieß es, der Frachter habe Schlagseite bekommen.
Noch steht die Ursache für den Unfall nicht fest. In Medienberichten hieß es, der Frachter habe Schlagseite bekommen. Bild: Uncredited/KABC-TV/AP/dpa
Fast 70 Container stürzten ins Wasser.
Fast 70 Container stürzten ins Wasser. Bild: Damian Dovarganes/AP/dpa
Der Hafen von Long Beach ist einer der wichtigsten der USA. Er liegt rund 30 Kilometer südlich der kalifornischen Metropole Los Angeles.
Der Hafen von Long Beach ist einer der wichtigsten der USA. Er liegt rund 30 Kilometer südlich der kalifornischen Metropole Los Angeles. Bild: Uncredited/KABC-TV/AP/dpa
Noch steht die Ursache für den Unfall nicht fest. In Medienberichten hieß es, der Frachter habe Schlagseite bekommen.
Noch steht die Ursache für den Unfall nicht fest. In Medienberichten hieß es, der Frachter habe Schlagseite bekommen. Bild: Uncredited/KABC-TV/AP/dpa
Fast 70 Container stürzten ins Wasser.
Fast 70 Container stürzten ins Wasser. Bild: Damian Dovarganes/AP/dpa
Der Hafen von Long Beach ist einer der wichtigsten der USA. Er liegt rund 30 Kilometer südlich der kalifornischen Metropole Los Angeles.
Der Hafen von Long Beach ist einer der wichtigsten der USA. Er liegt rund 30 Kilometer südlich der kalifornischen Metropole Los Angeles. Bild: Uncredited/KABC-TV/AP/dpa
Panorama
Dutzende Container stürzen von Schiff in den USA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bilder sehen dramatisch aus: Plötzlich gehen im Hafen zahlreiche der schweren Behältnisse über Bord.

Los Angeles.

Fast 70 Container sind im Hafen von Long Beach nahe Los Angeles von einem Frachter ins Wasser gestürzt. Das Schiff, die "Mississippi", lag zum Zeitpunkt des Vorfalls an einem Pier, wie die US-Küstenwache am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Noch stehe die Ursache nicht fest. In Medienberichten hieß es, der Frachter habe Schlagseite bekommen.

Es sei niemand verletzt worden. Ein bei dem Schiff liegender Kahn sei aber durch einige der 67 herabgefallenen Container beschädigt worden. Der Betrieb an dem betroffenen Pier sei zeitweise ausgesetzt worden. Laut US-Medien und der Online-Plattform Vesselfinder fährt die 255 Meter lange "Mississippi" unter der Flagge Portugals und war zwei Wochen zuvor aus China gekommen. Der Hafen von Long Beach ist einer der wichtigsten der USA. Er liegt rund 30 Kilometer südlich der kalifornischen Metropole Los Angeles. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
3 min.
Richter: Nationalgarde darf in LA keine Polizeiarbeit machen
Ein Richter verpasst Trump zum Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles einen Dämpfer. (Archivbild)
Im Juni mobilisierte die US-Regierung Nationalgardisten und Marineinfanteristen für einen Einsatz in Los Angeles. Nun gibt es für US-Präsident Trump einen juristischen Dämpfer.
25.08.2025
2 min.
Nach Havarie: Kreuzfahrtschiff kommt in Neapel an
Das Schiff hat den Hafen in Neapel erreicht. (Symbolbild)
Westlich von Rom ist ein Kreuzfahrtschiff mit gut 8.500 Menschen an Bord in Not geraten. Die Lage an Bord bleibt stabil. Eine technische Untersuchung soll Auskunft geben.
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel