Hollywood-Star und Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson hat über den schmerzhaftesten Moment seines Lebens gesprochen. (Archivbild)
Hollywood-Star und Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson hat über den schmerzhaftesten Moment seines Lebens gesprochen. (Archivbild)
Panorama
Dwayne Johnson spricht über größten Schmerz seines Lebens
Hollywood-Star und Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson erzählt, wann er den "schlimmsten Schmerz" seines Lebens empfunden habe.

Los Angeles.

Hollywood-Star und Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson hat über den schmerzhaftesten Moment seines Lebens gesprochen. "Der schlimmste Schmerz, den ich je empfunden habe, war, als wir in Hawaii zwangsgeräumt wurden und ich nach Nashville geschickt wurde, um bei meinem Vater zu leben", sagte der 53-Jährige der Zeitung "The New York Times". Dem Interview zufolge war Johnson 15, als er mit seiner Mutter in Honolulu auf Hawaii lebte und sein Vater für seine Arbeit in den US-Bundesstaat Tennessee gezogen war. 

Der "New York Times" zufolge erzählte Johnson mit Tränen in den Augen, wie er und seine Mutter an ihrer Wohnungstür in Honolulu einen Räumungsbescheid fanden. Der Anblick seiner Mutter habe ihm "im Herzen wehgetan", sagte Johnson. Dem Bericht zufolge wollte seine Mutter zu ihm und seinem Vater aufs US-Festland nachkommen, Johnson habe bei seiner Ankunft in Tennessee aber gemerkt, dass sein Vater vermutlich mit einer anderen Frau lebte.

Johnson arbeitete - wie schon sein Vater - viele Jahre als Profi-Wrestler. Später spielte er in Action-Filmen wie "Fast & Furious" mit. Im neuen Film "The Smashing Machine" spielt er einen Kampfsportler mit emotionalen Problemen.

Der Schauspieler hatte schon früher darüber gesprochen, dass sein Vater nicht sehr zärtlich gewesen sei. Anfang September erklärte Johnson beim Filmfestival Venedig mit Blick auf seinen Vater: "Mit 13 war er obdachlos, daher war seine Fähigkeit zu lieben sehr begrenzt." (dpa)

