Dwayne Johnson weint - "Ob ich ein Softie bin? Ja!"

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
"The Rock" vor dem Festivalpalast.
"The Rock" vor dem Festivalpalast. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Emily Blunt spielt die Freundin von Mark Kerr in "The Smashing Machine".
Emily Blunt spielt die Freundin von Mark Kerr in "The Smashing Machine". Bild: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
Die Hauptdarsteller vor dem Festivalpalast am Lido.
Die Hauptdarsteller vor dem Festivalpalast am Lido. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Johnson vor der Premiere von "The Smashing Machine".
Johnson vor der Premiere von "The Smashing Machine". Bild: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
Dwayne Johnson bei seiner Ankunft auf dem Lido.
Dwayne Johnson bei seiner Ankunft auf dem Lido. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Regisseur Benny Safdie, Emily Blunt und Dwayne Johnson vor ihrer Pressekonferenz in Venedig.
Regisseur Benny Safdie, Emily Blunt und Dwayne Johnson vor ihrer Pressekonferenz in Venedig. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Dwayne Johnson und Emily Blunt spielen im Film ein toxisches Liebespaar.
Dwayne Johnson und Emily Blunt spielen im Film ein toxisches Liebespaar. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
"The Rock" vor dem Festivalpalast.
"The Rock" vor dem Festivalpalast. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Emily Blunt spielt die Freundin von Mark Kerr in "The Smashing Machine".
Emily Blunt spielt die Freundin von Mark Kerr in "The Smashing Machine". Bild: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
Die Hauptdarsteller vor dem Festivalpalast am Lido.
Die Hauptdarsteller vor dem Festivalpalast am Lido. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Johnson vor der Premiere von "The Smashing Machine".
Johnson vor der Premiere von "The Smashing Machine". Bild: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
Dwayne Johnson bei seiner Ankunft auf dem Lido.
Dwayne Johnson bei seiner Ankunft auf dem Lido. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Regisseur Benny Safdie, Emily Blunt und Dwayne Johnson vor ihrer Pressekonferenz in Venedig.
Regisseur Benny Safdie, Emily Blunt und Dwayne Johnson vor ihrer Pressekonferenz in Venedig. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Dwayne Johnson und Emily Blunt spielen im Film ein toxisches Liebespaar.
Dwayne Johnson und Emily Blunt spielen im Film ein toxisches Liebespaar. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Panorama
Dwayne Johnson weint - "Ob ich ein Softie bin? Ja!"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In seinem neuen Film spielt Dwayne "The Rock" Johnson einen verletzlichen Kampfsportler - was auch seinem Charakter entspreche, sagt er. Emily Blunt scherzt, Johnson bestehe innerlich aus Pudding.

Venedig.

Dwayne Johnson, Hollywood-Star und Kampfsport-Ikone, hat Einblick in seine verletzliche Seite gegeben. "Ob ich ein Softie bin? Ja!", sagte der 53-Jährige beim Filmfestival Venedig. Er bestehe innerlich aus Pudding, scherzte seine Schauspielkollegin Emily Blunt (42).

Oscar-Gerüchte über neuen Film

Bei den Filmfestspielen ist Johnson an der Seite von Blunt im Drama "The Smashing Machine" zu sehen, er spielt darin einen Kampfsportler mit emotionalen Problemen. Es gibt Mutmaßungen, dass ihre Rollen Johnson und Blunt Oscar-Nominierungen einbringen könnten.

Nach der Premiere bekam das Filmteam 15 Minuten langen Applaus und Standing Ovations. Johnson und Blunt waren sichtlich bewegt und hatten Tränen in den Augen.

Der Film von Benny Safdie erzählt die Geschichte des Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr (56). Der Film beleuchtet sowohl Kerrs Aufstieg als Kampfsportler als auch die persönlichen Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war, darunter Leistungsdruck, Suchtprobleme und eine toxische Beziehung.

Johnson: Als Schauspieler wurde ich in eine Schublade gesteckt

Johnson erzählte, warum er sich mit dieser facettenreichen, ernsten Rolle schauspielerisch neu erfinden wollte, weg von den Action-Filmen ("Fast & Furious") und Komödien, mit denen er bekanntgeworden ist. "Wenn man in Hollywood ist, dreht sich alles um die Kassenerfolge - man jagt den Einspielergebnissen hinterher", sagte er.

Kassenerfolge könnten "sehr einengend sein - sie können einen in eine Kategorie, in eine Ecke drängen (...). Das ist, was die Leute von dir erwarten. Das ist, was Hollywood von dir erwartet. Ich habe das verstanden. Ich habe diese Filme gemacht, und ich mochte sie. Sie waren lustig. Einige waren wirklich gut. Andere waren nicht so gut."

Er habe "dieses brennende Verlangen gehabt, diese Stimme, die sagte: "Was wäre, wenn? (...) Was wäre, wenn ich es schaffen könnte?" Oftmals ist es für uns – oder zumindest für mich – schwieriger zu erkennen, wozu man fähig ist, wenn man in eine Schublade gesteckt wurde." Er habe sich gefragt: "Lebe ich meinen Traum oder lebe ich die Träume anderer Leute?"

Warum Johnson froh war, das Profi-Wrestling hinter sich zu lassen

Auf die Frage, was er aus seinem früheren Leben als Profisportler gerne hinter sich gelassen habe, als er Schauspieler wurde, sagte Johnson: "Es war eine Chance, mich weiterzuentwickeln. Ich habe das Wrestling geliebt und hatte viel Spaß daran, als Boxer aufzutreten. Aber es ist auch sehr bombastisch, sehr übertrieben und sehr medienwirksam." 

Johnson stammt aus einer Familie von Wrestlern. Gefragt, ob sein Vater eine Inspiration für den manchmal zärtlichen Charakter war, den er im Film verkörpert, sagte er: "Ich denke nicht, dass mein Vater in Bezug auf Zärtlichkeit eine Inspiration war. Er war nicht so. Mit 13 war er obdachlos, daher war seine Fähigkeit zu lieben sehr begrenzt, und das ist der Mann, der mich großgezogen hat. Harte Liebe." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
26.08.2025
6 min.
Über diese Stars spricht Venedig beim Filmfestival
Julia Roberts ist in Luca Guadagninos "After The Hunt" zu sehen (Archivbild).
Venedig wird wieder zum Hotspot für alle, die Kino lieben. Julia Roberts kommt erstmals zu den Filmfestspielen, Al Pacino mischt doppelt mit und ein anderer Star sorgt schon vorab für Oscar-Gerüchte.
Lisa Forster, dpa
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
01.09.2025
5 min.
Monster auf der Leinwand – und in der Wirklichkeit?
Jude Law (l.) und Paul Dano in einer Szene des Films "The Wizard of the Kremlin" von Olivier Assayas.
Jude Law als Putin, Oscar Isaac als Frankenstein: Das Kino ist derzeit von größenwahnsinnigen Männern bevölkert. Über Filme, die uns über die Krisen unserer Zeit nachdenken lassen.
Lisa Forster, dpa
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel