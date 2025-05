Ehe-Aus bei Podcastern Marie Nasemann und Sebastian Tigges

Im Podcast sprachen sie über Herausforderungen einer Ehe - jetzt verkünden sie ihre Trennung. Marie Nasemann und Sebastian Tigges sind kein Paar mehr. "Es hat leider nicht gereicht."

Berlin. Sie galten immer als das Traumpaar der Podcaster-Szene - jetzt ist die Ehe von Marie Nasemann und Sebastian Tigges gescheitert. "Wir sind nach fast acht Jahren Beziehung an dem Punkt angelangt, an dem man sich eingestehen muss, dass es besser ist, sich zu trennen", steht in einer gemeinsamen Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

"Insbesondere unsere Kinder verdienen Eltern, die sich wohlwollend gegenüberstehen. Wir haben es immer wieder probiert, und wir haben alles gegeben. Es hat leider nicht gereicht", begründete das Paar die Entscheidung. "Wir respektieren uns zu sehr, als dass wir einander an eine Beziehung binden wollen, die uns beiden nicht guttut. Das alles ist für uns sehr neu. Wir wollen herausfinden, wie die Zukunft von uns als Familie aussieht. Für diesen Prozess wollen wir uns Raum und Zeit nehmen."

Zukunft des Familien-Podcasts ist noch unklar

Marie Nasemann (36) und Sebastian Tigges (40) hatten vor vier Jahren geheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Sie leben in Berlin.

Nasemann, Schauspielerin und Content Creatorin, betreibt mit dem Podcaster, Kolumnisten und früheren Rechtsanwalt Tigges den sehr erfolgreichen Podcast "Family Feelings". Es ist ein Beziehungs- und Elternratgeber, der laut Eigenbeschreibung "die Realität des Lebens in einer modernen Familie" erkundet, "von den alltäglichen Herausforderungen mit Kindern bis zu den Veränderungen in ihrer eigenen Beziehung". Über die Zukunft des Podcasts ist nach dpa-Informationen noch nichts entschieden.

Marie Nasemann wurde einem größeren Publikum bekannt, als sie im Jahr 2009 an der vierten Staffel der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" teilnahm und dort Finalistin wurde. Sie ist seit einigen Jahren zunehmend auch als Schauspielerin sichtbar, zuletzt unter anderem in der experimentellen ARD-Miniserie "For the Drama" über die Beziehungskrise eines Sängerpaares an einer Opernbühne. Sebastian Tigges hat sich mit seinem Instagram-Format "Walking Dad" im deutschsprachigen Raum als "Dadfluencer" etabliert. (dpa)