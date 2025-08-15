Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mindestens ein Mensch kam bei dem Zugunglück ums Leben.
Mindestens ein Mensch kam bei dem Zugunglück ums Leben. Bild: Robert Wengler/Ritzau Scanpix/AP/dpa
In Dänemark kam es zu einem Zugunfall. (Symbolbild)
In Dänemark kam es zu einem Zugunfall. (Symbolbild) Bild: Steffen Trumpf/dpa
Mindestens ein Mensch kam bei dem Zugunglück ums Leben.
Mindestens ein Mensch kam bei dem Zugunglück ums Leben. Bild: Robert Wengler/Ritzau Scanpix/AP/dpa
In Dänemark kam es zu einem Zugunfall. (Symbolbild)
In Dänemark kam es zu einem Zugunfall. (Symbolbild) Bild: Steffen Trumpf/dpa
Panorama
Ein Todesopfer und Verletzte bei Zugunglück in Dänemark
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nahe der deutschen Grenze entgleist ein Zug in Dänemark, ein Mensch stirbt, viele Menschen werden verletzt. Was ist bekannt?

Tingleff.

Bei einem Zugunfall nahe der dänischen Kleinstadt Tingleff unweit der deutschen Grenze ist ein Mensch gestorben und mehrere verletzt worden. Das teilte die örtliche Polizei nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau mit. Zwei Verletzte wurden demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Agentur Ritzau zufolge machte die Polizei zunächst keine Angaben zur Zahl der Verletzten, der Sender TV 2 spricht jedoch von mindestens 18.

Der Personenzug sei in der Region Südjütland entgleist. Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Medienberichten zufolge war eine Schulklasse in dem Zug. Keiner der Schülerinnen und Schüler sei jedoch schwerer verletzt worden, berichtete TV 2. 95 Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Zug befunden haben.

Kollision mit Fahrzeug

Nach Angaben der Eisenbahnbehörde Banedanmark hat der Zug ein Fahrzeug an einem Bahnübergang erfasst. Daraufhin sei es zu dem Unfall gekommen. Laut TV 2 sagte die Polizei, dass es dort keinen Schranken gegeben habe.

Der Zugverkehr zwischen Tingleff und der Stadt Sonderburg sei für den Rest des Tages und auch am Samstag eingestellt worden, schrieb die Dänische Staatsbahn DSB in einem X-Beitrag. Auch eine Krisenhotline wurde demnach eingerichtet.

Tingleff befindet sich nahe der deutschen Grenze etwa 25 Kilometer von Flensburg entfernt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
09:53 Uhr
1 min.
Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.
Claudia Bodenschatz
28.07.2025
1 min.
Zugunglück in Baden-Württemberg: Was wir wissen – was nicht
In Baden-Württemberg ist ein Personenzug entgleist.
Im Kreis Biberach entgleist ein Regionalexpress. Drei Menschen sterben, mehr als 40 werden verletzt. Ein Erdrutsch nach Starkregen soll das Unglück ausgelöst haben. Was bisher bekannt ist.
14.08.2025
2 min.
Kopenhagen kassiert jahrelang zu viel Geld für Heiraten
Im Rathaus von Kopenhagen wurde im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Eheschließungen verzeichnet. (Archivbild)
Die dänische Hauptstadt muss nun einen Millionenbetrag an vor allem ausländische Paare erstatten. Darunter dürften auch viele Vermählte aus Deutschland sein.
Mehr Artikel