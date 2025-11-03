Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Warum der Brand ausbrach, war zunächst nicht klar. Bild: Rene Priebe/PR-Video/dpa
Warum der Brand ausbrach, war zunächst nicht klar. Bild: Rene Priebe/PR-Video/dpa
Panorama
Ein Toter bei Brand in Mannheimer Hochhaus
Früh am Morgen reißt ein Brand Bewohner aus dem Schlaf. Für einen Menschen bedeuten die Flammen den Tod.

Mannheim.

Bei einem Brand in einem Mannheimer Hochhaus ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Person sei zunächst aus der Wohnung gerettet worden, aber an ihren Verletzungen gestorben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch eine Sprecherin der Stadt Mannheim bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.Der Brand war am frühen Morgen in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Es waren zeitweise mehr als 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Mehrere Stockwerke wurden nach Polizeiangaben geräumt, mindestens zehn Menschen waren davon betroffen.Ein Sprecher der Feuerwehr sprach zunächst von einem geräumten Stockwerk. Die Brandursache war am Morgen unbekannt. (dpa)

