Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ist in der Kleingartenanlage im Einsatz.
Die Polizei ist in der Kleingartenanlage im Einsatz. Bild: Felix Hörhager/dpa
In einer Kleingartenanlage in München wurden mehrere Menschen wohl bei einem Gasaustritt schwer verletzt. Mindestens ein Mann ist tot.
In einer Kleingartenanlage in München wurden mehrere Menschen wohl bei einem Gasaustritt schwer verletzt. Mindestens ein Mann ist tot. Bild: Felix Hörhager/dpa
Die Polizei ist in der Kleingartenanlage im Einsatz.
Die Polizei ist in der Kleingartenanlage im Einsatz. Bild: Felix Hörhager/dpa
In einer Kleingartenanlage in München wurden mehrere Menschen wohl bei einem Gasaustritt schwer verletzt. Mindestens ein Mann ist tot.
In einer Kleingartenanlage in München wurden mehrere Menschen wohl bei einem Gasaustritt schwer verletzt. Mindestens ein Mann ist tot. Bild: Felix Hörhager/dpa
Panorama
Ein Toter bei Unfall in Münchner Kleingartenanlage
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer Kleingarten-Anlage in München werden mehrere Menschen schwer verletzt - vermutlich wegen eines Austritts von Kohlenmonoxid. Ein Mann stirbt. Was bisher bekannt ist.

München.

Bei einem Unfall in einer Kleingartenanlage im Norden von München ist ein 41 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Ein 50-Jähriger zog sich bei einer privaten Feier in einer Hütte im Schrebergarten nach Polizeiangaben schwerste Verletzungen zu, vier weitere Männer wurden leicht verletzt. 

Die genaue Ursache für den Tod des Mannes und die Verletzungen der anderen ist noch unklar - die Ermittler vermuten aber, dass ein Generator im Keller der Hütte giftiges Kohlenmonoxid ausgestoßen haben könnte. "Die genaue Ursache ist Gegenstand der Ermittlungen", sagte eine Polizeisprecherin am Abend. 

Der Vorfall habe sich bei einer privaten Feier mit insgesamt sieben Personen in dem Schrebergarten ereignet, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München.

Von den vier Leichtverletzte mussten drei im Krankenhaus behandelt werden, ein Beteiligter blieb unverletzt. Die Leichtverletzten seien im Alter von 26 bis 58 Jahren. Der Vorfall ereignete sich demnach in unmittelbarer Nähe einer Gaststätte in der Kleinanlage beim Fasaneriesee.

Gefahr ist vorüber

Es bestehe mittlerweile keine Gefahr mehr, sagte der Sprecher. Und außer den Beteiligten der privaten Feier sei auch niemand in Gefahr gewesen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zu dem Vorfall auf. 

Kohlenmonoxid ist tückisch, weil man es nicht riechen kann. Wer hohe Kohlenmonoxid-Konzentrationen einatmet, kann innerhalb weniger Minuten sterben. Schon geringe Mengen führen dazu, dass das Blut deutlich weniger Sauerstoff transportiert - Menschen werden bewusstlos und ersticken schließlich, der Tod kommt weitgehend unbemerkt. 

Das Gift entsteht bei unvollständiger Verbrennung etwa von organischem Material wie Holz, Kohle und Benzin. Bei einer Vergiftung kommt es zu Übelkeit, Atemnot, Kopfschmerzen, Husten, Verwirrtheit, Herzversagen und Erbrechen. Wer gerettet wird, leidet mitunter noch Monate später an Gedächtnisstörungen, Lähmungen oder Schwindel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
06:47 Uhr
3 min.
Abi-Aktion wird zum 9.000-Euro-Streich
Die Abschlussklasse hatte in der Nacht zum 10. Juli Wände und Fassaden der Schule mit Kreidespray besprüht.
Geplant war ein harmloser Abistreich mit abwaschbarer Kreide. Übrig blieb: störrische Farbe, drei Tage Malerarbeit und eine Rechnung, die alles andere als witzig ist.
11.08.2025
3 min.
Drei Tote nach Streit – Ermittler suchen Motiv des Vaters
Menschen haben Kerzen und einen Teddybären an der Unfallstelle abgestellt.
Was geschah in Waldachtal? Drei Mitglieder einer Familie sterben, ein Kleinkind überlebt schwer verletzt. Die Polizei sichert in Baden-Württemberg Spuren und sucht nach dem Auslöser des Geschehens.
10.08.2025
3 min.
Zwei Tote nach mutmaßlichem Gas-Unfall in Kleingartenanlage
Die Polizei ermittelt - de Hütte in der Kleingartenanlage wurde abgeriegelt.
In einem Münchner Schrebergarten nimmt eine private Feier ein schlimmes Ende: Zwei Menschen sterben, vier weitere werden verletzt. Auslöser war wohl ein Generator, der Kohlenmonoxid ausstößt.
06:53 Uhr
8 min.
Was Schwarz-Rot von der Ampel unterscheidet – oder was nicht
Die beiden verstehen sich - doch sonst läuft es noch nicht rund für die Koalition. (Archivbild)
Nach nicht einmal 100 Tagen brauchen viele in Union und SPD schon eine Pause voneinander. Das Kanzleramt verweist auf eine positive Bilanz. Rauft die Koalition sich nach der Sommerpause zusammen?
Theresa Münch und Jörg Blank, dpa
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
Mehr Artikel