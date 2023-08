Eine Million Menschen feiern ikonisches Hotel an Copacabana

Das Copacabana Palace im Stil des Art déco wurde 1923 eröffnet. Das bekannteste Hotel in Rio de Janeiro feiert sein 100-jähriges Bestehen groß.

Rio de Janeiro.

Rund eine Million Menschen haben den 100. Geburtstag des Grand Hotels Copacabana Palace in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro gefeiert. Höhepunkt der Feier in der Nacht auf Sonntag war ein Konzert von DJ Alok am berühmten Strand von Copacabana vor dem Fünf-Sterne-Hotel.