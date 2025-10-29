Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frankreichs Senat hat für eine Änderung des Strafrechts gestimmt. (Archivbild)
Frankreichs Senat hat für eine Änderung des Strafrechts gestimmt. (Archivbild) Bild: Christoph Reichwein/dpa
Frankreichs Senat hat für eine Änderung des Strafrechts gestimmt. (Archivbild)
Frankreichs Senat hat für eine Änderung des Strafrechts gestimmt. (Archivbild) Bild: Christoph Reichwein/dpa
Panorama
Einwilligung zu Sex kommt in Frankreich ins Gesetz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frankreich ändert das Strafrecht: Künftig gilt nur noch explizite Zustimmung als Einwilligung zu Sex. Was hat das mit dem Fall Pelicot zu tun?

Paris.

Frankreich nimmt die explizite Zustimmung zu sexuellen Handlungen in sein Strafrecht auf. Dafür stimmte der französische Senat am Abend. Zuvor hatte bereits die Nationalversammlung als zweite Parlamentskammer ein entsprechendes Gesetz gebilligt. Der Text ist damit angenommen.

Konkret ändert das Gesetz die Definition von Sexualstraftaten. Als sexueller Übergriff gilt demnach "jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung". Die Zustimmung sei unter anderem frei, konkret und widerrufbar. "Sie kann nicht allein aus dem Schweigen oder dem Ausbleiben einer Reaktion des Opfers hergeleitet werden."

Schon seit Längerem hatte es in Frankreich Diskussionen um eine entsprechende Gesetzesänderung gegeben. Das Verfahren um zigfache Vergewaltigung von Gisèle Pelicot durch ihren damaligen Gatten und Dutzende weitere Männer hatte die Debatte neu entfacht.

Der Fall von Gisèle Pelicot hatte die Debatte darüber, Einvernehmlichkeit ins Strafrecht aufzunehmen, angefacht. (Archivbild)
Der Fall von Gisèle Pelicot hatte die Debatte darüber, Einvernehmlichkeit ins Strafrecht aufzunehmen, angefacht. (Archivbild) Bild: Aurelien Morissard/AP/dpa
Der Fall von Gisèle Pelicot hatte die Debatte darüber, Einvernehmlichkeit ins Strafrecht aufzunehmen, angefacht. (Archivbild)
Der Fall von Gisèle Pelicot hatte die Debatte darüber, Einvernehmlichkeit ins Strafrecht aufzunehmen, angefacht. (Archivbild) Bild: Aurelien Morissard/AP/dpa

Pelicots Ex-Mann hatte seine Frau über knapp zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und sie Fremden zur Vergewaltigung angeboten. 51 Männer wurden in Südfrankreich meist wegen schwerer Vergewaltigung zu Strafen zwischen 3 und 20 Jahren Haft verurteilt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
09.10.2025
3 min.
Höhere Strafe für Täter im Fall Pelicot in Berufungsprozess
Im Missbrauchsfall Gisèle Pelicot in Frankreich hat ein verurteilter Täter in einem Berufungsprozess eine höhere Strafe erhalten.
Im Berufungsprozess im Fall Pelicot erhält ein Täter eine höhere Haftstrafe. Die Betroffene reagiert im Gerichtssaal mit deutlichen Worten auf die Aussagen des Angeklagten.
06.10.2025
3 min.
Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich gestartet
Gisèle Pelicot ist zu einer Ikone im Kampf gegen den Missbrauch von Frauen geworden.
Ein Verurteilter beharrt darauf, er habe Gisèle Pelicot nicht vergewaltigen wollen. Das Gericht in Nîmes verhandelt nun erneut über die Strafe des 44-Jährigen.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel