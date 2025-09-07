Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Elch hält Polizei und Medien auf Trab.
Der Elch hält Polizei und Medien auf Trab. Bild: Helmut Fohringer/APA/dpa
Das Tier ist seit einigen Wochen in Österreich unterwegs.
Das Tier ist seit einigen Wochen in Österreich unterwegs. Bild: Helmut Fohringer/APA/dpa
Der Elch hält Polizei und Medien auf Trab.
Der Elch hält Polizei und Medien auf Trab. Bild: Helmut Fohringer/APA/dpa
Das Tier ist seit einigen Wochen in Österreich unterwegs.
Das Tier ist seit einigen Wochen in Österreich unterwegs. Bild: Helmut Fohringer/APA/dpa
Panorama
Elch "Emil" legt wichtige Bahnstrecke in Österreich lahm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Elch stoppt Züge zwischen Wien und Westeuropa. Der junge Bulle erregt große Aufmerksamkeit. Das bringt Tierschützer auf den Plan.

St. Pölten.

Auf der Wanderschaft durch den Osten Österreichs hat ein junger Elch eine der wichtigsten Bahnrouten des Landes stundenlang blockiert. Das als "Emil" bekannte Wildtier erregt seit rund zweieinhalb Wochen die Aufmerksamkeit der Medien und Öffentlichkeit in Österreich.Wie ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mitteilte, hatte sich der Elch bei St. Pölten auf einem Bahndamm der Westbahnstrecke aufgehalten, die Wien mit dem westlichen Österreich, Deutschland und Westeuropa verbindet. "Um die Sicherheit des Elches und aller Beteiligten" von Polizei und Bahn nicht zu gefährden, sei die Route gesperrt worden, sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Um "Emil" zum Weitergehen zu bewegen, sei eine Verschub-Lokomotive im Schritttempo auf das Tier zugefahren.

Tierschützer warnen Schaulustige

Nach mehr als vier Stunden wurde die Strecke kurz vor 1.00 Uhr am Sonntag wieder freigegeben. Zuvor war der Elch durch St. Pölten im Bundesland Niederösterreich gestreift und dabei von Schaulustigen beobachtet worden. Der Tierschutzverein St. Pölten rief dazu auf, das Tier in Ruhe zu lassen. "Ein gestresster Elch kann panisch fliehen und so Unfälle verursachen", schrieb die Gruppe auf Facebook.

In Österreich lebt keine heimische Elchpopulation. Der etwa dreijährige "Emil" könnte, so in den Medien zitierte Fachleute, aus Tschechien oder Polen stammen, wo es Elch-Bestände gibt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
21.08.2025
3 min.
ESC 2026: Österreich rechnet mit großem Werbe-Effekt
"JJ" hat den ESC nach Österreich geholt. Jetzt hofft das Land auf einen großen Werbe-Effekt.
Nach der Entscheidung für Wien als Gastgeberstadt verspricht eine Wirtschaftsstudie große positive Auswirkungen für das ganze Land. Der Werbewert des Events soll mehr als 700 Millionen Euro betragen.
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
28.08.2025
1 min.
Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen
Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen. (Archivbild)
Jimi Blue Ochsenknecht musste nach dem Ende seines Prozesses noch mit Einschränkungen leben. Das ist jetzt vorbei.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel