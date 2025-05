Angriff auf 13-Jährigen - Elfjähriger in Obhut der Eltern

Ein elf Jahre alter Junge verletzt in Remscheid einen 13-Jährigen mit einem Messer. Der Angreifer flüchtet zunächst. Dann wird er von der Polizei geschnappt.

Remscheid/Berlin. Ein elf Jahre alter Junge ist nach einem Messerangriff auf einen 13-Jährigen in Remscheid in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben worden. Ein Sprecher der Polizei Wuppertal sagte am Morgen auf Anfrage, dass der Junge nach der Attacke im Laufe des Donnerstagabends wieder zu den Eltern gebracht worden sei.

Zu der körperlichen Auseinandersetzung sei es am gestrigen Nachmittag gegen 14.50 Uhr in der Remscheider Innenstadt gekommen, sagte der Sprecher. Der Elfjährige habe den 13-Jährigen mit einem Küchenmesser am Bein verletzt. Entgegen ersten Angaben der Polizei konnte der verletzte Junge nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt noch am Abend entlassen werden. Die Verletzungen seien nur leicht gewesen, so der Polizeisprecher.

Strafanzeige gegen Elfjährigen

Der minderjährige Angreifer sei zunächst geflüchtet und später von der Polizei "angetroffen" worden, sagte der Sprecher, ohne weitere Details zu nennen. Eine Strafanzeige sei angefertigt worden. Schon im Vorfeld der Messerattacke kam es den Ermittlungen zufolge zu Streitigkeiten zwischen den beiden Jungen. Die beiden kannten sich demnach aus der Schule.

Die Kriminalpolizei ermittelt dem Sprecher zufolge weiter. Anschließend werde der Fall unabhängig vom Alter der beteiligten Personen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Vor Gericht kommt der Elfjährige aber nicht, denn juristisch betrachtet ist er noch ein Kind. In Deutschland gelten Kinder unter 14 Jahren als nicht strafmündig.

Jugendamt wird einbezogen

Ob das Jugendamt weitere Maßnahmen ergreife, liege im Ermessen des Amts, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei kann Empfehlungen aussprechen, welche Maßnahmen aus ihrer Sicht sinnvoll erscheinen. Über Konsequenzen muss dann aber das Jugendamt entscheiden.

Das Jugendamt Remscheid soll eine mögliche Unterbringung des Elfjährigen geprüft, jedoch keine Voraussetzungen dafür gesehen haben, hieß es in Polizeikreisen. Gegen den Jungen und seine Eltern sollen keine bisherigen polizeilichen Erkenntnisse vorliegen.

Messerangriff in Berlin

In Berlin-Spandau soll ebenfalls am Donnerstag ein 13-Jähriger einen 12 Jahre alten Mitschüler mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Nach der Attacke war die Polizei nach eigenen Angaben heute Morgen weiterhin auf der Suche nach dem 13-jährigen Verdächtigen. Das Opfer wurde nach Angaben der Polizei in einem Krankenhaus operiert. Sein Zustand soll stabil sein. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. (dpa)