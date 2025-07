Entwarnung: Entlaufener Stier in der Schweiz gefunden

In einem beliebten Wandergebiet in der Schweiz war ein aggressiver Stier ausgebüxt. Die Polizei warnte vor dem Tier. Nun wird der Alarm aufgehoben.

Neuenburg.

Ein aggressiver Stier hat die Menschen in einer beliebten Wanderregion in der Schweiz stundenlang in Aufregung versetzt. Jetzt hob der nationale Warndienst Alertswiss die Warnung vor dem ausgebüxten Tier auf seiner App auf. Der Stier wurde nach Informationen der Lokalzeitung "Arcinfo" wohlbehalten gefunden. Sie bezog sich auf die Personen, denen der Stier am Donnerstag entlaufen war.