Entwarnung: Stuttgarter Hauptbahnhof wieder geöffnet

Der Bahnhof ist wieder freigegeben. Die Polizei hat ihren Einsatz beendet und Ermittlungen aufgenommen.

Stuttgart.

Nach einer vermeintlichen Bedrohungslage am Stuttgarter Hauptbahnhof hat die Polizei Entwarnung gegeben. Der Einsatz sei beendet worden, der Zugverkehr werde nun wieder aufgenommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag in Stuttgart.