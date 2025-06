Eric Dane über Erkrankung: "Habe einen funktionierenden Arm"

Eric Dane wurde auch als Arzt in der US-Krankenhausserie "Grey's Anatomy" bekannt. Im April gab er bekannt, selbst schwer erkrankt zu sein. Nun spricht er über sein neues Leben.

New York.

"Grey's Anatomy"-Schauspieler Eric Dane hat in einem Fernsehinterview über seine schwere Erkrankung gesprochen. "Es hat damit begonnen, eine leichte Schwäche in meiner rechten Hand zu spüren, aber ich habe mir damals nichts dabei gedacht", sagt der 52-Jährige in der ABC-Sendung "Good Morning America". "Ich dachte, vielleicht habe ich zu viel SMS geschrieben und meine Hand ist müde."