Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Hotel in dem die Familie übernachtete, wurde versiegelt.
Das Hotel in dem die Familie übernachtete, wurde versiegelt. Bild: Ahmed Deeb/dpa
Streetfood ist bei Touristen in Istanbul beliebt
Streetfood ist bei Touristen in Istanbul beliebt Bild: Ahmed Deeb/dpa
Muscheln sind ein beliebtes Streetfood-Gericht in der Türkei.
Muscheln sind ein beliebtes Streetfood-Gericht in der Türkei. Bild: Ahmed Deeb/dpa
Weitere Touristen werden mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus behandelt.
Weitere Touristen werden mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus behandelt. Bild: Mirjam Schmitt/dpa
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild)
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild) Bild: Ibrahim Oner/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Das Hotel in dem die Familie übernachtete, wurde versiegelt.
Das Hotel in dem die Familie übernachtete, wurde versiegelt. Bild: Ahmed Deeb/dpa
Streetfood ist bei Touristen in Istanbul beliebt
Streetfood ist bei Touristen in Istanbul beliebt Bild: Ahmed Deeb/dpa
Muscheln sind ein beliebtes Streetfood-Gericht in der Türkei.
Muscheln sind ein beliebtes Streetfood-Gericht in der Türkei. Bild: Ahmed Deeb/dpa
Weitere Touristen werden mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus behandelt.
Weitere Touristen werden mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus behandelt. Bild: Mirjam Schmitt/dpa
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild)
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild) Bild: Ibrahim Oner/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Panorama
Ermittler rätseln über Istanbul-Fall - Vater in Klinik
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Streetfood, Bäcker, Hotel? Nach dem Tod einer deutschen Frau und ihrer beiden Kinder in Istanbul verfolgt die Polizei mehrere Spuren. Was steckt hinter den mysteriösen Todesfällen?

Istanbul.

Die Ermittlungen nach dem Aufsehen erregenden Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder während ihres Urlaubs in Istanbul laufen in mehrere Richtungen. Bislang gehen die Behörden von einer Lebensmittelvergiftung als Ursache aus. Zuletzt geriet allerdings auch das Hotel der Familie in den Fokus, nachdem zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Die Behörden evakuierten das Hotel im Stadtteil Fatih nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Samstagabend und versiegelten das Gebäude. Die Gäste wurden verlegt. In Istanbul wurde offiziellen Angaben von Freitag zufolge kein ungewöhnlicher Anstieg von Lebensmittelvergiftungsfällen festgestellt. 

Acht Verdächtige festgenommen

Medienberichten zufolge wurden inzwischen acht Verdächtige festgenommen: bereits am Freitag vier Streetfood-Verkäufer, am Samstag drei weitere Verdächtige, darunter ein Verantwortlicher des Hotels, und zuletzt ein Bäcker aus der Gegend des Hotels. Sie sollen am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ob die Festnahmen miteinander in Zusammenhang stehen, war unklar. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht. 

Vater, Mutter, der sechs Jahre alte Sohn und die drei Jahre alte Tochter waren vor einer Woche nach Istanbul gereist. Am Mittwoch war die Familie Anadolu zufolge wegen Übelkeit und Erbrechens in ein Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung eingeliefert und zwischenzeitlich entlassen worden. 

Vater aus Hamburg weiter auf Intensivstation

Nachdem sich der Zustand verschlechtert hatte, wurde die gesamte Familie in der Nacht erneut in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf starben beide Kinder, danach am Freitag die Mutter. Der Vater liegt nach wie vor auf der Intensivstation - über seinen Zustand ist nichts Neues bekannt. 

Der Vater der verstorbenen Frau sagte der Nachrichtenagentur Anadolu, er hoffe, er erhalte gute Nachrichten über seinen Schwiegersohn. Die Familie sei jedes Jahr in die Türkei gekommen, um Urlaub zu machen. In diesem Sommer hätten sie das Dachgeschoss im Familienapartment in ihrem Heimatort Boldavin renoviert und eingerichtet: "Sie planten, hierherzuziehen. Das hier war ihr Traum." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:15 Uhr
3 min.
Tod von Deutschen in Istanbul stellt Ermittler vor Rätsel
Istanbul ist ein beliebtes Ziel bei Touristen aus Deutschland
Was führte zum Tod der Hamburger Familie im Türkeiurlaub? Die Behörden nehmen Proben und versiegeln ein Hotel - und es gibt mehrere Festnahmen.
17.11.2025
7 min.
Vor Cuxhaven liegt einer der größten Schiffsfriedhöfe
Eingang des Museums "Windstärke 10" in Cuxhaven.
Vor der Stadt an der breiten Elbmündung ruhen zahlreiche Wracks – das Museum "Windstärke 10" erzählt ihre spektakulären Geschichten. Was das größte Nordseeheilbad mit Schiffskatastrophen verbindet.
Wolfgang Stelljes, dpa
19:51 Uhr
2 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Von Wohlbach aus wurde der Rettungseinsatz koordiniert.
Am Abend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
15.11.2025
4 min.
Weitere Festnahmen nach Tod von drei Deutschen in Istanbul
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild)
Der Urlaub in Istanbul endet für Mutter und Kinder einer Hamburger Familie tödlich. Sie wurden nun in der Türkei beigesetzt. Für Aufregung sorgen neue Fälle mutmaßlicher Vergiftungen.
Mirjam Schmitt, dpa
17.11.2025
2 min.
Was hilft, wenn mich das Aussehen einer Narbe belastet?
Es geht nicht nur ums Aussehen: Narben, die unschön verheilen, sind manchmal auch ein medizinisches Problem.
Ob im Gesicht oder auf der Hand: Wer mit auffälligen Narben durchs Leben geht, hat das Gefühl, dass alle dorthin schauen - das kann belasten. Was dann hilft.
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
Mehr Artikel