Gegen Christina Blocks Verteidiger Ingo Bott ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft wegen Missbrauchs von Titeln. (Archivbild)
Gegen Christina Blocks Verteidiger Ingo Bott ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft wegen Missbrauchs von Titeln. (Archivbild)
Ermittlungen gegen Anwalt von Christina Block wegen Titel
Der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Hamburger Unternehmerin Christina Block stößt auf großes Interesse. Das bekommt jetzt auch ihr Anwalt zu spüren. Er soll Titel zu Unrecht geführt haben.

Hamburg.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Anwalt der Unternehmerin Christina Block, Ingo Bott, wegen des Missbrauchs von Titeln. Nach abgeschlossener Vorprüfung sei ein Ermittlungsverfahren gegen Herrn B. eingeleitet worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. 

Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass er sich auf der Website der von ihm geführten Rechtsanwaltskanzlei bis zum 19.08.2025 als "Prof. Dr. Dr." bezeichnet habe, obwohl ihm die akademischen Titel "Professor" und in einem Fall "Doktor" nur ehrenhalber von zwei Universitäten in Peru verliehen worden sein sollen. Die Sprecherin betonte, dass für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung gelte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. 

Der Düsseldorfer Anwalt verteidigt Christina Block im Prozess um die Entführung ihrer Kinder aus Dänemark in der Silvesternacht 2023/24. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette "Block House", Eugen Block, soll die Rückholaktion ihrer beiden jüngsten Kinder aus der Obhut ihres Ex-Manns in Auftrag gegeben haben. Sie bestreitet das, ebenso wie die sechs Mitangeklagten in dem Verfahren. 

Bott war kurz vor Beginn des Prozesses im Juli als zweiter Verteidiger Blocks hinzugekommen. Nach dem dritten Verhandlungstag hatte sich die 52-Jährige von ihrem langjährigen Verteidiger Omar Kury getrennt. Bott übernahm die Pflichtverteidigung. 

Professoren- und Doktor-Titel aus Peru

Zur Einleitung der Ermittlungen gegen ihn sagte Bott: "Ich bin zuversichtlich, dass sich die von der Staatsanwaltschaft aufgeworfene Formfrage zeitnah erledigt." Er verwies ferner auf eine öffentliche Stellungnahme, in der es hieß: "Seit Dezember 2021 bin ich Ehrenprofessor der Universidad Tecnológica del Perú, einer renommierten Hochschule mit Niederlassungen unter anderem in den peruanischen Städten Lima, Piura und Arequipa." Außerdem habe ihn die peruanische Universidad Nacional de Piura im Mai 2024 zum Ehrendoktor ernannt. 

"Ich freue mich sehr über beide Titel und bin auch stolz darauf", erklärte Bott. Die Berechtigung der Titel werde nicht angezweifelt, nur die formale Darstellung. Seine Homepage habe er von seinem Team umgestalten lassen, um weiteren Debatten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Bott hat in Deutschland an der Universität Passau promoviert. (dpa)

