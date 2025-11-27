Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Säugling wurde im Bauschutt gefunden.
Der Säugling wurde im Bauschutt gefunden. Bild: Sina Schuldt/dpa
Das Firmengelände im Bereich Industriehäfen.
Das Firmengelände im Bereich Industriehäfen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Nach dem Fund eines toten Säuglings in Bremen sind weiter Fragen offen.
Nach dem Fund eines toten Säuglings in Bremen sind weiter Fragen offen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Der Säugling wurde im Bauschutt gefunden.
Der Säugling wurde im Bauschutt gefunden. Bild: Sina Schuldt/dpa
Das Firmengelände im Bereich Industriehäfen.
Das Firmengelände im Bereich Industriehäfen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Nach dem Fund eines toten Säuglings in Bremen sind weiter Fragen offen.
Nach dem Fund eines toten Säuglings in Bremen sind weiter Fragen offen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Panorama
Ermittlungen wegen Totschlags nach Fund von totem Säugling
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes machte die Entdeckung am Dienstag. Jetzt gibt es weitere Erkenntnisse.

Bremen.

Nach dem Fund eines toten Säuglings auf einem Bremer Recyclinghof ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen Totschlags. Das teilten die Behörden mit. Demnach gehen sie davon aus, dass das circa zwei Tage alte Mädchen zwischen dem 21. November und 25. November 2025 in einen Müllcontainer abgelegt wurde.

Da in dem Fall weiter zahlreiche Fragen offen sind, haben die Ermittler ein Hinweisportal eingerichtet und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sie erhoffen sich beispielsweise Hinweise zu verdächtige Beobachtungen im Umfeld von Müllcontainern. Weitere offene Fragen sind etwa die Identität des Kindes sowie der Eltern. 

"Die noch unbekannte Mutter des kleinen Mädchens könnte sich in einer extrem belastenden, möglicherweise ausweglosen Situation befunden haben und dringend Hilfe benötigen", hieß es in einer Pressemitteilung.

Säugling im Bauschutt gefunden

Der Säugling wurde am Dienstagmorgen vom Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes beim Sortieren von Bauschutt im Stadtbremer Hafengebiet entdeckt. Bei dem Fundort handelt es sich um ein Firmengelände im Bereich Industriehäfen nördlich der Weser im Nordwesten der Hansestadt. Das Kind sei schwer verletzt gewesen und auch an seinen Verletzungen gestorben. Wie und wodurch der Säugling verletzt wurde, ist weiter unklar.

Laut dem Obduktionsergebnis kam das Mädchen lebend zur Welt. Es habe auch noch gelebt, als es abgelegt wurde. Wo das Kind abgelegt wurde und wie es zu dem Recyclinghof kam, ist offen. Es sei nicht auszuschließen, dass das Mädchen mit einem Bauschutt-Transport zu dem Recyclinghof gelangt sei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
26.11.2025
2 min.
Toter Säugling in Bremen im Müll kam lebend zur Welt
Das Firmengelände im Bereich Industriehäfen.
Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes machte die Entdeckung am Dienstag. Die Obduktion gibt nun neue Hinweise zu dem Fall.
15:41 Uhr
1 min.
Inventar von insolventem Solarhersteller wird versteigert
Vom Hochregal über Schreibtische, Zimmerpflanzen bis hin zur kompletten Produktionslinie für mehrere Millionen Euro: Das Inventar des insolventen Solarmodulherstellers Meyer Burger kommt unter den Hammer.
Vom Schreibtisch bis zur Hightech-Anlage: Was beim Ausverkauf von Meyer Burger alles unter den Hammer kommt. Im Dezember enden die Auktionen.
25.11.2025
2 min.
Toter Säugling im Müll entdeckt
An unbekannter Stelle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes ist ein toter Säugling im Müll gefunden worden.
Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes machte die tragische Entdeckung. Noch haben die Ermittler mehr Fragen als Antworten.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
Mehr Artikel