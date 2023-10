Erneut Erdbeben in Afghanistans Katastrophengebieten

Afghanistan kommt nicht zur Ruhe: Erneut hat ein Erdbeben die Katastrophengebiete im Westen des Landes erschüttert. Das neue Erdbeben hatte eine Stärke von 4,5.

Kabul.

Erneut hat ein Erdbeben in Afghanistan die Katastrophengebiete im Westen des Landes erschüttert. Das Beben am Samstagmorgen hatte nach Messungen der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 4,5 und ereignete sich in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.