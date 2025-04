Erst Sturmwarnung und dann Frühlingswetter auf Mallorca

Für Mallorca und Menorca gilt am Wochenende eine Sturmwarnung. Das hat aber auch etwas Gutes. Der Sturm vertreibt die Regenwolken und sorgt im Anschluss für frühlingshaftes Wetter.

Palma.

Der März war bislang ungewöhnlich regenreich auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca. Was nicht schlecht ist, da die spanische Insel im Winter und Frühjahr darauf angewiesen ist, die Wasserreserven für den Sommer aufzufüllen, wenn die vielen Touristen den Verbrauch in die Höhe schnellen lassen. Am Wochenende vertreibt nun ein Sturm die Regenwolken und soll im Anschluss für frühlingshaftes Wetter sorgen.