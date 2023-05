Erste Royal-Fans campen in London entlang der Krönungsroute

Die ersten Fans sind schon seit Tagen da, um sich die besten Plätze an der Prozessionsroute durch London zu sichern. Wie voll wird es am Samstag?

Vier Tage vor der Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla haben erste Royal-Fans bereits ihr Lager entlang der Prozessionsroute aufgeschlagen. "Ich warte darauf, mit meinen eigenen Augen zu sehen, wie sie beide Kronen tragen, das wird für mich der wichtigste Moment der Krönung sein", sagte einer der Campenden, John Loughrey, am Dienstag dem Sender Sky News.

Loughrey sagte, er sei bereits zehn Tage vor der Krönung am 6. Mai angereist, um sich den besten Platz entlang des Boulevards "The Mall" vor dem Buckingham-Palast zu sichern. Nach eigenen Angaben hat er in den vergangenen 26 Jahren kein royales Ereignis - ob Hochzeiten, Geburten oder Beerdigungen - verpasst.

Die hartgesottenen Fans haben sich mit Zelten, Toilettenpapier, Snacks, Kissen und vielen royalen Fan-Artikeln ausgestattet, um bis zum Wochenende auszuhalten. Loughrey und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter kennen sich bereits von vergangenen Events. Es sind häufig dieselben Gesichter, die zum harten Kern der strapazierfähigen Royal-Camper gehören.

"Man hat die Krönung der Queen in Schwarzweiß im Fernsehen gesehen, aber jetzt hier zu sein und es mit eigenen Augen zu verfolgen, die Atmosphäre, die Kameradschaft mit den Leuten - es wird einfach magisch sein", sagte Marie Scott aus Newcastle dem Sender Sky News.

Charles (74) und Camilla (75) werden nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey am Samstag in der Goldenen Staatskutsche zurück zum Buckingham-Palast fahren und sich dabei von Schaulustigen entlang der Route feiern lassen. (dpa)