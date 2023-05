Erster Auftritt: König Charles in Cambridge

Das war fast schon wieder Monarchen-Alltag: König Charles setzte den ersten Spatenstich für ein neues Forschungslabor in Cambridge.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Krönung hat König Charles III. sich einem seiner Lieblingsthemen gewidmet: dem Klimaschutz. Der Monarch setzte am Dienstag an der Universität Cambridge den ersten Spatenstich für ein neues Labor, mit dem das Netto-Null-Emissionsziel in der Luftfahrt beschleunigt werden soll. In einer kurzen Rede berichtete der 74-Jährige von seiner "enormen Bewunderung" für die Arbeit der Forscherinnen und Forscher.

Ziel des Whittle-Labors ist, die Zeit zu halbieren, die für die Entwicklung von Schlüsseltechnologien zur Erreichung von Netto-Null in Luftverkehr und Energie benötigt wird. Bisher dauert es sechs bis acht Jahre, bis neue Technologien für den kommerziellen Einsatz in Frage kommen. Charles traf in Cambridge auch Vertreter der Luftfahrtbranche und der Regierung und diskutierte mit ihnen über mögliche Wege zu einer nachhaltigen Industrie.

Der König war am Samstag in London in einer prunkvollen Zeremonie an der Seite seiner Ehefrau Königin Camilla gekrönt worden. Am Sonntag wurde das Paar mit einem großen Krönungskonzert auf Schloss Windsor gefeiert. Charles engagiert sich seit Jahrzehnten für Natur- und Klimaschutz. (dpa)