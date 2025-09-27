Erster FKK-Wanderweg in MV: "Eine Art Trendsportart"

Am Rätzsee können Naturfreunde jetzt auch ohne Kleidung wandern - und zwar ganz offiziell. Der Naturwanderweg an der Mecklenburgischen Seenplatte ist einer von wenigen in Deutschland.

Mirow. Naturisten haben ab jetzt die Möglichkeit, auf dem ersten FKK-Wanderweg Mecklenburg-Vorpommerns die Natur hautnah zu erleben. Der Naturwanderweg am Rätzsee in der Nähe von Mirow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde vom Bürgermeister der Gemeinde Wustrow, Steffen Franz, und Betreibern des nahegelegenen FKK-Campingplatzes offiziell eröffnet.

"Wir sind stolz, dass wir diesen Wanderweg bei uns in der Gemeinde haben", sagte der Bürgermeister bei der Eröffnung. Er persönlich ziehe es aber vor, bekleidet zu wandern. Der etwa drei Kilometer lange Rundweg ist sowohl für angezogene als auch nackte Naturliebhaber gleichermaßen begehbar. Der Weg wurde auf Initiative des FKK-Campingplatzes am Rätzsee ins Leben gerufen.

Nacktwandern als Trend

Laut Martin Löser, Inhaber des Campingplatzes, gibt es "Nacktwanderungen" in der FKK-Bewegung schon seit einigen Jahren. "Eine Art Trendsportart", sagte er. In Deutschland gebe es aber nur zwei weitere Nacktwanderwege - in der Lüneburger Heide und im Harz.

Für Mitinhaber Fabian Heuel sind derartige Wanderwege auch sichere Orte für Anhänger der FKK-Kultur. Dort könne sich niemand an den nackten Körpern stören. Wanderer, die sich unbekleidet unwohl fühlen und den Weg lieber angezogen laufen wollen, steht der Weg genauso zu, so Löser. Ihnen sollte nur bewusst sein, dass sie auch auf nackte Menschen treffen können. (dpa)