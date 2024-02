Erster Geburtstag als Königin: Dänemarks Mary 52 Jahre alt

Rund drei Wochen nach dem Thronwechsel in Kopenhagen hat Dänemarks Königin Mary erstmals in ihrer neuen Rolle Geburtstag. Zur Feier des Tages teilt sie einen Schnappschuss aus ihrer alten Heimat.

Kopenhagen.

Die dänische Königin Mary ist erstmals in ihrer neuen Rolle ein Jahr älter geworden und hat aus diesem Anlass einen privaten Einblick in eine Reise in ihre gebürtige Heimat gewährt.