Schauspielerin Sarah Thonig wird die Nachfolgerin von Marisa Burger im Rosenheimer Polizeisekretariat. (Archivbild) Bild: Felix Hörhager/dpa
Schauspielerin Sarah Thonig wird die Nachfolgerin von Marisa Burger im Rosenheimer Polizeisekretariat. (Archivbild) Bild: Felix Hörhager/dpa
Es gabat an Jobwechsel: Neue Sekretärin bei "Rosenheim-Cops"
Nach mehr als zwei Jahrzehnten verabschiedet sich Marisa Burger alias Miriam Stockl nach der neuen Staffel aus dem Kommissariat. Nun steht die Nachfolge fest. Fans der Kultserie kennen sie schon.

Rosenheim.

Die "Rosenheim-Cops" bekommen eine neue Sekretärin: Nach dem Ausstieg von Marisa Burger in ihrer Paraderolle als Miriam Stockl soll Sarah Thonig den Posten in der beliebten ZDF-Vorabendserie übernehmen. In der neuen Rolle wird sie ab der übernächsten, der 26. Staffel zu sehen sein.

Bekanntes Gesicht

Fans der Kultserie sagt der Name sofort etwas: Die 33-jährige Schauspielerin ist als Christin Lange schon seit Jahren am Empfang im TV-Polizeipräsidium zu sehen. Nun wechselt ihre Figur an den Schreibtisch im Polizeisekretariat. 

"Sarah ist seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen", teilte die ZDF-Redaktion dazu mit. "Ihr Rollenwechsel eröffnet uns neue dramaturgische Möglichkeiten, die wir mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor erzählen werden."

Noch eine Staffel mit Stockl

Marisa Burger (52) hatte erklärt, nach der 25. Staffel aussteigen zu wollen. Diese zeigt das ZDF planmäßig ab 7. Oktober dienstagabends nach den "heute"-Nachrichten. Bekannt ist ihre Figur Miriam Stockl nicht zuletzt dank des einprägsamen Satzes: "Es gabat a Leich".

Ein Teil des Teams der ZDF-Serie "Rosenheim-Cops", die neue Staffel startet im Oktober. (Archivbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Teil des Teams der ZDF-Serie "Rosenheim-Cops", die neue Staffel startet im Oktober. (Archivbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Wir verabschieden uns mit großem Dank von Marisa Burger, die als Miriam Stockl mehr als zwei Jahrzehnte das Herz des Rosenheimer Polizeisekretariats war", erklärte die ZDF-Redaktion. "Jetzt möchte sie neue Wege gehen, und wir wünschen ihr für ihre kommenden Projekte alles erdenklich Gute." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
