Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach der Hitze kühlt es etwas ab.
Nach der Hitze kühlt es etwas ab. Bild: Jens Büttner/dpa
Nach der Hitze kühlt es etwas ab.
Nach der Hitze kühlt es etwas ab. Bild: Jens Büttner/dpa
Panorama
Es wird kühler, bleibt aber sommerlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Hitzewelle wird es kühler. Wo liegen die Temperaturen in den nächsten Tagen?

Offenbach.

Nach den heißen Tagen kommt jetzt kühleres, aber immer noch sommerliches Wetter nach Deutschland. "Das umfangreiche Hoch Kyra mit Schwerpunkt bei Schottland hat das Zepter in die Hand genommen. Mit einer nordwest- bis nördlichen Strömung gelangt nun gemäßigtere Luft zu uns", erklärt Meteorologin Julia Tuschy vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. "Höchstwerte von mehr als 35 Grad sind damit erstmal vom Tisch."

Zwar gebe es im Süden und Südosten bei feucht-warmer Luft heute noch einmal maximal 31 Grad entlang des Oberrheins. Das sei aber dennoch etwas angenehmer als zuletzt. Laut den Angaben waren aus der Nacht heraus am Vormittag im Süden und Osten Bayerns und Baden-Württembergs auch noch etliche Gewitter im Gange mit teils heftigem Starkregen, aber auch Hagel und Sturmböen. Diese Gewitter könnten am Nachmittag wieder aufleben und sich erst in der Nacht zum Sonntag allmählich abschwächen.

Die weiteren Prognosen 

Am Sonntag kann es laut DWD in Alpennähe noch einzelne Schauer und Gewitter geben. In den übrigen Landesteilen wird es heiter oder sonnig und trocken. Die Höchstwerte erreichen zwischen 21 und 26 Grad, südlich von Main und Mosel wird es nochmals 23 bis 28 Grad. Nur unmittelbar an der See bleibt es kühler. 

Am Montag gibt es den Prognosen zufolge neben lockeren Quellwolken viel Sonnenschein und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen sommerliche 24 bis 29 Grad. Dazu weht ein überwiegend schwacher Wind aus Nord, später Ost.

Am Dienstag ist es verbreitet heiter und sonnig, nur im Nordseeumfeld zeigt sich der Himmel dicht bewölkt. Bei trockenem Wetter erreichen die Höchstwerte unter den dichten Wolken im Norden und Nordwesten 19 bis 24 Grad, sonst 25 bis 31 Grad. Die höchsten Temperaturen werden entlang von Rhein und Mosel sowie im Rhein-Main-Gebiet erwartet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
2 min.
Sommerliches Wochenende - Hitzewelle mit 30 Grad rollt an
Wolken gibt es in den kommenden Tagen zwar immer wieder mal, die Temperaturen steigen dennoch.
Am Samstag wird es vielerorts sommerlich warm, am Sonntag kühlt eine Kaltfront das Land kurzzeitig ein bisschen ab. Doch dann steht eine neue Hitzewelle in den Startlöchern.
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
12.08.2025
2 min.
Höhepunkt der Hitzewelle steht an - Bis zu 38 Grad erwartet
Erfrischung - hochwillkommen bei bis zu 38 Grad.
Der Sommer wird wieder richtig heiß: Temperaturen weit über 30 Grad erwartet der Wetterdienst in den kommenden Tagen in Teilen Deutschlands.
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel