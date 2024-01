Es wird pompös: Harald Glööckler lädt sächsische Blaublütler ein

Seine Auftritte sind Kult - nun feiert der Modedesigner sein 30-jähriges Showjubiläum mit einem Couture-Event in Berlin.

Berlin. Er liebt es pompöös: Kult-Modedesigner Harald Glööckler (58). Nun lädt er zu einem großen Event nach Berlin. Mit dabei: Blaublütler aus Sachsen.

Das Ganze passiert am 2. Februar natürlich nicht heimlich, still und leise, sondern mit einem roten Teppich: Zum Auftakt der Berlin Fashion Week findet Glööcklers „Pompöös Iconic Couture Show“ statt. Der bekannte Designer feiert dann sein 30-jähriges Showjubiläum, wie es in einer Pressenotiz heißt.

Diese sächsischen Hoheiten sind geladen

Passend zum Anlass lädt der 58-Jährige „internationale Stars und Gäste aus Hochadel, Wirtschaft und Politik in die pompöösen Räumlichkeiten des Ermelerhauses am Märkischen Ufer“ ein. Unter anderem wurden angekündigt: Theophana Prinzessin von Sachsen-Kette und Herzogin zu Sachsen, Marie Helene Prinzessin von Sachsen und Herzogin zu Sachsen und Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg.

Mode-Unternehmer Glööckler, unter anderem bekannt aus zahlreichen TV-Auftritten, feierte seine erste Couture-Show bereits 1994 in Stuttgart. Man dürfe sich „wie gewohnt auf ein ebenso exzentrisches wie außergewöhnliches Event freuen“, kündigt die Mitteilung an.

Neue Biografie erscheint im Sommer

Glööckler wurde 1965 im baden-württembergischen Maulbronn-Zaisersweiher geboren, absolvierte später eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann und arbeitete als Verkäufer eines Modehauses. Bekannt wurde der Wahl-Berliner als extravaganter Designer, veröffentlichte 1994 sein Album „Pompöös is my Life“. Im Sommer erscheint seine neue Biografie „Desaströs bis pompöös“. (phy)