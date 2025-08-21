Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
"JJ" hat den ESC nach Österreich geholt. Jetzt hofft das Land auf einen großen Werbe-Effekt.
"JJ" hat den ESC nach Österreich geholt. Jetzt hofft das Land auf einen großen Werbe-Effekt. Bild: Jens Büttner/dpa
Der Sänger JJ holte den ESC 2026 nach Österreich. (Archivbild)
Der Sänger JJ holte den ESC 2026 nach Österreich. (Archivbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Wien wird zum zweiten Mal zur ESC-Stadt. (Archivbild)
Wien wird zum zweiten Mal zur ESC-Stadt. (Archivbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Wien gilt als weltoffene Kulturmetropole (Archivbild)
Wien gilt als weltoffene Kulturmetropole (Archivbild) Bild: Max Slovencik/APA/dpa
"JJ" hat den ESC nach Österreich geholt. Jetzt hofft das Land auf einen großen Werbe-Effekt.
"JJ" hat den ESC nach Österreich geholt. Jetzt hofft das Land auf einen großen Werbe-Effekt. Bild: Jens Büttner/dpa
Der Sänger JJ holte den ESC 2026 nach Österreich. (Archivbild)
Der Sänger JJ holte den ESC 2026 nach Österreich. (Archivbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Wien wird zum zweiten Mal zur ESC-Stadt. (Archivbild)
Wien wird zum zweiten Mal zur ESC-Stadt. (Archivbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Wien gilt als weltoffene Kulturmetropole (Archivbild)
Wien gilt als weltoffene Kulturmetropole (Archivbild) Bild: Max Slovencik/APA/dpa
Panorama
ESC 2026: Österreich rechnet mit großem Werbe-Effekt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Entscheidung für Wien als Gastgeberstadt verspricht eine Wirtschaftsstudie große positive Auswirkungen für das ganze Land. Der Werbewert des Events soll mehr als 700 Millionen Euro betragen.

Wien.

Der Eurovision Song Contest (ESC) im Mai 2026 wird laut einer Studie für Wien und ganz Österreich ein gutes Geschäft. Der Werbewert sei angesichts der erfahrungsgemäß etwa 160 Millionen TV-Zuschauer und der milliardenfachen Interaktionen auf sozialen Medien immens, sagte Wolfgang Schwarzbauer vom Wirtschaftsforschungsinstitut Eco Austria. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) habe diesen Wert für Basel in diesem Jahr mit 730 Millionen Euro angegeben, davon sei auch für Wien auszugehen.

Die Studie von Eco Austria im Auftrag des Tourismus-Ministeriums geht davon aus, dass für jeden vom Staat ausgegebenen Euro 1,7 Euro zurückfließen. Es sei mit Kosten von 31 Millionen für die öffentliche Hand und den öffentlich-rechtlichen Sender ORF zu rechnen, die Wertschöpfung dürfte aber bei 52 Millionen Euro liegen, hieß es. Allein die Stadt Wien will bis zu 22,6 Millionen Euro ausgeben. 

Fast 90.000 zusätzliche Übernachtungen

Das größte Musikspektakel der Welt werde auch mittel- und langfristig "unschätzbar positive Effekte" gerade auf den Tourismus haben, sagte Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. Ziel sei, während des einwöchigen Events das ganze Land vom Bodensee bis zum Neusiedlersee auf eine weltweite Bühne zu heben. Die Zahl der zusätzlichen Übernachtungen in der ESC-Woche wird laut Angaben bei etwa 88.000 liegen.

Österreichs Hauptstadt Wien wird zum dritten Mal Gastgeberin des ESC. Das Finale wird am 16. Mai in der Wiener Stadthalle stattfinden. Die Zwei-Millionen-Metropole setzte sich im Rennen um die Austragung knapp vor dem Mitbewerber Innsbruck durch. Der österreichische Countertenor JJ hatte im Mai 2025 mit seiner Pop-Arie "Wasted Love" in Basel den ESC gewonnen und so das Event für 2026 in seine Heimat geholt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
20.08.2025
4 min.
ESC 2026: Zum dritten Mal in Wien
Der Sänger JJ holte den ESC 2026 nach Österreich. (Archivbild)
Österreichs Hauptstadt hat bereits Erfahrung mit dem Eurovision Song Contest. Nun geht das Mega-Event erneut in Wien über die Bühne. Die Kommune plant dabei auch Angebote für Menschen mit wenig Geld.
Albert Otti, dpa
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
09.08.2025
3 min.
Vor ESC-Entscheidung: Innsbruck sieht große Chancen
Innsbruck hofft auf den Zuschlag als Gastgeberstadt für den ESC 2026
Wo wird das ESC-Finale im Mai 2026 gefeiert - in Innsbruck oder Wien? In wenigen Tagen fällt die Entscheidung. Die Tiroler Landeshauptstadt setzt nicht zuletzt auf den Charme des Neulings.
12:09 Uhr
2 min.
Ex-Frau Hertel moderiert für Mross: "Wir denken an dich!"
Stefanie Hertel springt in Rust für den verhinderten Stefan Mross ein.
Durch die Schlagersendung "Immer wieder sonntags" führt üblicherweise Stefan Mross. Nun steht seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne. Zu Beginn gibt es einen ganz besonderen Gruß.
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
Mehr Artikel