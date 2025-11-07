Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Volltreffer: Auf einem Schein aus Nordrhein-Westfalen sind alle Gewinnzahlen vom Freitag notiert. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Volltreffer: Auf einem Schein aus Nordrhein-Westfalen sind alle Gewinnzahlen vom Freitag notiert. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Panorama
Eurojackpot geknackt: 54 Millionen Euro gehen nach NRW
Ein satter Millionengewinn fällt auf einen Eurojackpot-Schein aus Deutschland.

Helsinki/Münster.

Ein Spieler oder eine Spielgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen hat den Eurojackpot geknackt und ist nun um rund 54,3 Millionen Euro reicher. Das teilte Westlotto am Abend mit. Die Gewinnzahlen lauteten 13, 19, 22, 35 und 40, als Eurozahlen wurden 2 und 8 gezogen. 

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot mit 19 Teilnehmerländern liegt bei 1 zu 140 Millionen. Spieler tippen zunächst 5 Zahlen aus 50 und anschließend die Eurozahlen, also 2 aus 12. (dpa)

