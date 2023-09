Eurojackpot geknackt: Lottospieler gewinnt 66 Millionen Euro

Ein Lottospieler aus NRW hat die richtigen Zahlen getippt und damit den Jackpot geknackt. Doch das ist noch nicht alles.

Helsinki/Münster.

Ein Lottospieler aus dem Raum Köln hat auf ungewöhnliche Weise am Dienstag den Eurojackpot geknackt und dabei noch mehrfach abgeräumt. Nach Angaben von Westlotto in Münster sicherte sich der bislang anonyme Tipper den auf über 65 Millionen Euro angewachsenen Eurojackpot und hatte noch zwei Treffer in der zweiten Gewinnklasse.