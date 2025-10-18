Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit exakt 69.169.588,10 Euro war der Jackpot gefüllt. (Symbolbild)
Bild: Thomas Banneyer/dpa
Eurojackpot mit knapp 70 Millionen Euro geht nach Hessen
Ein Lottogewinn in zweistelliger Millionenhöhe geht nach Hessen. Wohin genau, ist noch nicht bekannt. Zuletzt dauerte es Monate, bis der Gewinner sich meldete.

Wiesbaden.

Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Hessen hat den mit knapp 70 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Der Tipp mit einem Einsatz von 10,50 Euro wurde anonym in einer Verkaufsstelle im Rhein-Main-Gebiet abgegeben, wie Lotto Hessen mitteilte. 

Die Gewinnzahlen 18, 21, 34, 35 und 46 sowie zwei Eurozahlen 2 und 3 wurden europaweit nur einmal getippt. Der Jackpot war mit exakt 69.169.588,10 Euro gefüllt.

Der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin muss sich nun mit der Original-Spielquittung melden, um die Summe zu erhalten. Lotto Hessen gratulierte und riet, trotz aller Freude den Gewinn am besten geheim zu halten.

Dritter hoher Gewinn in Hessen 2025

Ende März hatte ein Vater aus dem Rhein-Main-Gebiet 15,3 Millionen Euro gewonnen, die Quittung aber erst ein halbes Jahr später in einer Jacke gefunden. Bereits im Februar waren rund 87,9 Millionen Euro an eine Tippgemeinschaft nach Nordhessen gegangen.

In der zweiten Gewinnklasse gab es den Angaben zufolge zweimal 1,2 Millionen Euro, das Geld ging nach Baden-Württemberg und Polen. Am Eurojackpot beteiligen sich insgesamt 19 Länder. (dpa)

