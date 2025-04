Der 69. Eurovision Song Contest (ESC) unter dem wiederkehrenden Motto "United By Music" findet vom 13. bis 17. Mai 2025 in Basel in der Schweiz statt, nachdem im Vorjahr Nemo mit "The Code" den Sieg holte. Der deutsche Beitrag "Baller" kommt vom Duo Abor & Tynna und wurde unter der Leitung von Stefan Raab gefunden.