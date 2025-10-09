Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Mittwochabend musste ein Eurowings-Flieger kurz nach Abflug wieder zum Hamburg Airport zurückkehren. (Archivbild)
Am Mittwochabend musste ein Eurowings-Flieger kurz nach Abflug wieder zum Hamburg Airport zurückkehren. (Archivbild) Bild: Bodo Marks/dpa
Panorama
Eurowings-Flieger dreht wegen Gestank wieder um
Kurz nach dem Abflug vom Hamburg Airport fällt der Crew in einer Maschine von Eurowings ein verdächtiger Gestank auf und schlägt Alarm.

Hamburg.

Nachdem der Crew eines Eurowings-Flugzeuges ein verdächtiger Gestank aufgefallen ist, sind sie kurz nach Abflug zum Hamburger Flughafen zurückgekehrt. Der Flieger war am späten Mittwochabend aus Hamburg in Richtung Düsseldorf losgeflogen, teilte ein Sprecher des Hamburg Airport mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Undefinierbarer Gestank, aber kein Brand

Nach der Landung habe die Flughafenfeuerwehr ihren Einsatz gestartet, wobei sie keine Gefährdungslage habe feststellen können. Der Geruch stände nicht in Verbindung mit einem Brand und sei allgemein undefinierbar, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Es seien auch keine Menschen durch den Geruch in Gefahr gewesen. 

Ein Sprecher des Flughafens teilte mit, dass das Flugzeug abgesehen von zwei Crew-Mitgliedern zur Zeit der Notlandung keine Passagiere transportierte. Während des Feuerwehreinsatzes sei der Flugverkehr für eine viertel Stunde unterbrochen worden. Der Eurowings-Flieger habe am Mittwochabend nicht mehr den Flughafen verlassen. Zuvor hatten andere Medien berichtet. (dpa)

