Ex-Assistentin im Combs-Prozess: Immer noch traumatisiert

In New York läuft der Prozess gegen den früheren Rap-Superstar Sean Combs wegen Anschuldigungen von Sexualstraftaten. Eine Ex-Assistentin äußert schwere Anschuldigungen.

New York. Eine frühere Assistentin von Sean Combs ist nach eigenen Worten immer noch so traumatisiert von ihren Erlebnissen mit ihm, dass sie nicht arbeiten kann. Das sagte sie im Prozess gegen den früheren Rap-Superstar wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten.

Sie habe versucht wieder zu arbeiten, aber ganz normale Situationen - beispielsweise wenn sie jemand fragte, wo sie gewesen sei - hätten sie sofort in Panik ausbrechen lassen, sagte die Ex-Assistentin unter dem Pseudonym Mia vor Gericht in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Zuvor hatte die Frau, die zwischen 2009 und 2017 für den heute 55 Jahre alten Combs arbeitete, ausgesagt, dass der Rapper sie in dieser Zeit mehrfach sexuell und körperlich misshandelt habe. "Immer wenn Puff nicht glücklich war, hatte ich Angst, denn ich wollte sicherstellen, dass er es ist, denn dann war ich sicher."

Combs droht bei Verurteilung lebenslange Haftstrafe

Immer, wenn sie ihren Arbeitsplatz an der Seite von Combs auch nur für kurze Zeit habe verlassen wollen, habe sie eine Genehmigung gebraucht, sagte die Ex-Assistentin. So habe sie sogar darum "betteln" müssen, zur Beerdigung ihrer Großmutter gehen zu können.

Combs wird des Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten beschuldigt. Der Rapper, der unter anderem unter dem Künstlernamen Diddy bekannt ist, bestreitet sämtliche Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess könnte sich noch über mehrere Wochen ziehen. (dpa)