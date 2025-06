Ex-Freundin von Combs: Hatte Angst, mein Haus zu verlieren

In New York läuft der Prozess gegen Sean Combs wegen vorgeworfenen Sexualstraftaten. Eine Ex-Freundin des Rappers berichtet, dass er sie zum Sex gezwungen habe.

New York.

Im Prozess gegen Sean "Diddy" Combs hat eine Ex-Freundin des früheren Rap-Superstars ausgesagt, dass sie unter anderem aus Angst vor dem Verlust ihres Hauses an von ihm arrangierten Sex-Veranstaltungen teilgenommen habe. Combs habe die Miete für ihr Haus bezahlt, sagte die Ex-Freundin unter dem Pseudonym Jane vor Gericht in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.