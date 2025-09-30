Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Ex-Hurrikan zog über den Atlantik und setzte Teile Spaniens unter Wasser.
Ein Ex-Hurrikan zog über den Atlantik und setzte Teile Spaniens unter Wasser. Bild: Rober Solsona/Europapress/dpa
Die Menschen hatten große Angst vor einer Wiederholung des Jahrhundert-Unwetters.
Die Menschen hatten große Angst vor einer Wiederholung des Jahrhundert-Unwetters. Bild: Rober Solsona/Europapress/dpa
In Mitleidenschaft gezogen wurden vor allem die Region Valencia sowie Ibiza und Formentera.
In Mitleidenschaft gezogen wurden vor allem die Region Valencia sowie Ibiza und Formentera. Bild: Rober Solsona/EUROPA PRESS/dpa
Ein Ex-Hurrikan zog über den Atlantik und setzte Teile Spaniens unter Wasser.
Ein Ex-Hurrikan zog über den Atlantik und setzte Teile Spaniens unter Wasser. Bild: Rober Solsona/Europapress/dpa
Die Menschen hatten große Angst vor einer Wiederholung des Jahrhundert-Unwetters.
Die Menschen hatten große Angst vor einer Wiederholung des Jahrhundert-Unwetters. Bild: Rober Solsona/Europapress/dpa
In Mitleidenschaft gezogen wurden vor allem die Region Valencia sowie Ibiza und Formentera.
In Mitleidenschaft gezogen wurden vor allem die Region Valencia sowie Ibiza und Formentera. Bild: Rober Solsona/EUROPA PRESS/dpa
Panorama
Ex-Hurrikan Gabrielle setzt Teile Spaniens unter Wasser
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Ex-Hurrikan zieht über den Atlantik und löst in Spanien kurz vor dem ersten Jahrestag des Jahrhundert-Unwetters große Sorgen aus. Es gibt Chaos, aber eine Neuauflage der Katastrophe bleibt aus.

Valencia/Ibiza.

Heftige Regenfälle haben zahlreiche Straßen der Mittelmeerregion Spaniens in reißende Flüsse verwandelt. Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Autos in der Region Valencia sowie auch auf Ibiza von den Wassermassen mitgerissen werden. Am schlimmsten war die Lage auf der Baleareninsel, wo die Ausläufer des Ex-Hurrikans Gabrielle für sehr viele überflutete Straßen, Garagen, Häuser und Keller sorgten.

Auf Ibiza und auch auf der Nachbarinsel Formentera galt am Dienstag noch bis 16.00 Uhr die höchste Warnstufe Rot des Wetterdienstes Aemet. Der Regen habe erhebliche Schäden verursacht, berichtete die Zeitung "Diario de Ibiza".

Wegen verschiedener Notfälle musste die Feuerwehr allein am Vormittag mehr als zwanzig Einsätze fahren. Sie rettete unter anderem Menschen, die in Autos und Wohnungen eingeschlossen waren, wie die Zeitung "El País" und weitere Medien berichteten. Mehrere Straßen wurden gesperrt, darunter die Zufahrt zum Flughafen sowie der erste Ring um Ibiza-Stadt.

Große Angst ein knappes Jahr nach dem "Jahrhundert-Unwetter"

In der Nähe des Flughafens fielen nach Angaben von Aemet binnen Stunden 74 Liter pro Quadratmeter. Stromausfälle und umgestürzte Bäume verschärften die Lage. In vielen Bezirken fiel der Unterricht aus. Auch auf Mallorca kam es zu Überschwemmungen. Betroffen war nach Medienberichten vor allem der nördliche Teil des Tramuntana-Gebirges im Norden der Insel.

Bereits am Montag hatte die Region Valencia unter Hagel, Sturmböen und heftigen Regenfällen gelitten. Knapp ein Jahr nach dem verheerenden Jahrhundert-Unwetter vom 29. Oktober 2024, das fast 230 Menschenleben gefordert hatte, war die Sorge vor einer neuen Katastrophe in der Region groß gewesen. Die Auswirkungen hielten sich diesmal allerdings in Grenzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
3 min.
Bermuda rüstet sich für Hurrikan "Imelda"
Die Hurrikane "Humberto" und "Imelda" wirbeln durch den Nordatlantik.
Auf Kuba hinterließ der Sturm Tote, in den USA stürzten durch seine Ausläufer Häuser ins Meer. Nun zieht Hurrikan "Imelda" auf Bermuda zu.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
01.10.2025
3 min.
Rekordregen auf Ibiza - Felssturz und Hotel-Evakuierung
Die Partyinsel stürzte ins Chaos.
Ibiza gilt als Synonym für Sonne und Partys – doch die heftigsten Niederschläge seit über 70 Jahren stürzen die Mittelmeerinsel ins Chaos.
Mehr Artikel