Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kiss machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows Furore. (Archivbild)
Kiss machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows Furore. (Archivbild) Bild: Richard Drew/AP/dpa
Der Gitarrist Ace Frehley ist mit 74 Jahren gestorben. (Archivbild)
Der Gitarrist Ace Frehley ist mit 74 Jahren gestorben. (Archivbild) Bild: Chris Pizzello/AP/dpa
Die Band war für ihre wilden Auftritte bekannt. (Archivbild)
Die Band war für ihre wilden Auftritte bekannt. (Archivbild) Bild: Paul Warner/AP/dpa
Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet. (Archivbild)
Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet. (Archivbild) Bild: Ron Heflin/AP/dpa
Kiss machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows Furore. (Archivbild)
Kiss machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows Furore. (Archivbild) Bild: Richard Drew/AP/dpa
Der Gitarrist Ace Frehley ist mit 74 Jahren gestorben. (Archivbild)
Der Gitarrist Ace Frehley ist mit 74 Jahren gestorben. (Archivbild) Bild: Chris Pizzello/AP/dpa
Die Band war für ihre wilden Auftritte bekannt. (Archivbild)
Die Band war für ihre wilden Auftritte bekannt. (Archivbild) Bild: Paul Warner/AP/dpa
Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet. (Archivbild)
Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet. (Archivbild) Bild: Ron Heflin/AP/dpa
Panorama
Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Mitbegründer der Rockband Kiss wurde Ace Frehley berühmt. Der Gitarrist verfolgte auch eine Solo-Karriere. Angehörige und Kollegen drücken Schock und Trauer aus.

Los Angeles.

Ace Frehley, der frühere Lead-Gitarrist der Rockband Kiss, ist tot. "Wir sind tief erschüttert und untröstlich", heißt es in einer Mitteilung seiner Familie, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In seinen letzten Momenten hätten die Angehörigen ihm mit liebenden, friedlichen Worten zur Seite gestanden. Er starb demnach in der Stadt Morristown im US-Staat New Jersey. Der Musiker wurde 74 Jahre alt. 

Seine Sprecherin Lori Lousararian teilte mit, dass Frehley jüngst in seinem Haus gestürzt sei. Die genaue Todesursache wurde zunächst aber nicht bekannt. 

Die Bandkollegen von Kiss drückten ihre Trauer aus und würdigten den Verstorbenen als "wesentlichen und unersetzlichen Rock-Soldaten" in den prägendsten Kapiteln der Band und ihrer Geschichte. "Er ist und wird immer ein Teil des Kiss-Erbes sein", hieß es weiter. 

Erfolg mit Kiss und einer Solo-Karriere

Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet und machte mit
wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows
Furore. Damals gehörten neben Lead-Gitarrist Frehley der Bassist und Sänger Gene Simmons, Sänger und Gitarrist Paul Stanley und Schlagzeuger Peter Criss dazu. Zu den größten Kiss-Hits zählen unter anderen "I Was Made for
Lovin' You", "Rock and Roll All Nite" und "Black Diamond". Frehley, mit dem Beinamen "Spaceman", stand oft im silberfarbenen Kostüm und mit einem silbernen Stern-Make-up im Gesicht auf der Bühne. 2014 wurde Kiss in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 

Der gebürtige New Yorker Frehley verließ die Band 1982, um eine Solo-Karriere zu starten. 1996 war er bei der höchst erfolgreichen Reunion-Tour von Kiss aber wieder dabei. Zuletzt brachte Frehley 2024 das Rockalbum "10.000 Volts" heraus. 

Bereits 1999 waren die Kiss-Musiker mit einer Sternenplakette auf Hollywoods "Walk of Fame" verewigt worden. Dort wurden am Donnerstag nach Angaben der Plaketten-Verleiher Blumen abgelegt. "Wir sind über den Verlust von Ace tief betrübt", hieß es in einer Mitteilung, die ihn als "legendäres Talent" würdigte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:24 Uhr
1 min.
Torhüter-Legende Maier mit Rat an Hoeneß: "Hör auf"
Sepp Maier (l) und Uli Hoeneß können auf eine lange gemeinsame Vergangenheit zurückblicken.
Seit Jahrzehnten prägt Uli Hoeneß den FC Bayern München. Wenn es nach einem langjährigen Weggefährten geht, sollte er sich zurückziehen.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
23:11 Uhr
3 min.
Soul-Musiker D'Angelo mit 51 gestorben
Der US-Musiker D'Angelo 2012 bei einem Auftritt in New Orleans. (Archivbild)
Mit "Untitled (How Does It Feel)" feierte D'Angelo einen Welthit. Jetzt ist der Soul-Musiker mit nur 51 Jahren an Krebs gestorben. Kollegen und Fans sind bestürzt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
04.10.2025
2 min.
Oasis-Gitarrist unterbricht Tour für Krebsbehandlung
Anfang des Jahres sei bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden, teilte Arthurs in einem X-Beitrag mit. (Archivbild)
Seit einigen Wochen begeistert die Britpopband Oasis weltweit ihre Fans mit ihrer Reunion-Tournee. Bei den kommenden Konzerten muss die Band allerdings ohne ihren Gitarristen auskommen.
16:22 Uhr
5 min.
Polen: Auslieferung eines Nord-Stream-Verdächtigen abgelehnt
Ein von Deutschland per Haftbefehl gesuchter Verdächtiger wird von Polen nicht ausgeliefert. (Archivbild)
2022 wurden die Gas-Pipelines in der Ostsee schwer beschädigt. Seit Ende September sitzt ein mutmaßlicher Beteiligter in Polen in U-Haft. Zum Prozess in Deutschland kommt es vorerst nicht.
Alexander Welscher, dpa
Mehr Artikel