Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der ehemalige Regierungssprecher Béla Anda (Mitte) macht künftig Öffentlichkeitsarbeit für die in Hamburg vor Gericht stehende Unternehmerin Christina Block. (Archivbild)
Der ehemalige Regierungssprecher Béla Anda (Mitte) macht künftig Öffentlichkeitsarbeit für die in Hamburg vor Gericht stehende Unternehmerin Christina Block. (Archivbild) Bild: Wolf von Dewitz/dpa
Neben ihren Anwälten wird künftig auch der ehemalige Regierungssprecher Béla Anda für die angeklagte Unternehmerin Christina Block (Mitte) tätig werden. (Archivbild)
Neben ihren Anwälten wird künftig auch der ehemalige Regierungssprecher Béla Anda für die angeklagte Unternehmerin Christina Block (Mitte) tätig werden. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa Pool/dpa
Der ehemalige Regierungssprecher Béla Anda (Mitte) macht künftig Öffentlichkeitsarbeit für die in Hamburg vor Gericht stehende Unternehmerin Christina Block. (Archivbild)
Der ehemalige Regierungssprecher Béla Anda (Mitte) macht künftig Öffentlichkeitsarbeit für die in Hamburg vor Gericht stehende Unternehmerin Christina Block. (Archivbild) Bild: Wolf von Dewitz/dpa
Neben ihren Anwälten wird künftig auch der ehemalige Regierungssprecher Béla Anda für die angeklagte Unternehmerin Christina Block (Mitte) tätig werden. (Archivbild)
Neben ihren Anwälten wird künftig auch der ehemalige Regierungssprecher Béla Anda für die angeklagte Unternehmerin Christina Block (Mitte) tätig werden. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa Pool/dpa
Panorama
Ex-Regierungssprecher macht PR-Arbeit für Christina Block
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block stößt auf großes Medieninteresse. Nun hat sich die angeklagte Unternehmerin prominente Unterstützung für ihre Öffentlichkeitsarbeit geholt.

Hamburg.

Die in Hamburg vor Gericht stehende Unternehmerin Christina Block (52) hat den früheren Regierungssprecher Béla Anda engagiert. Block ist angeklagt, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder aus der Obhut ihres Ex-Manns in Dänemark in Auftrag gegeben zu haben. Sie bestreitet das. Anda teilte auf dem Portal LinkedIn mit: "Ich begleite Christina Block im laufenden Verfahren in Hamburg kommunikativ im Bereich Litigation-PR. Denn eine Mutter hat das Recht, ihre Kinder zu sehen." 

Litigation-PR, also Öffentlichkeitsarbeit für eine Prozesspartei, bedeutet nach den Worten von Anda, dass die Sicht der Betroffenen gehört wird und nicht die gezielte Weitergabe interner Akten an die Medien das Bild bestimmt. Er sei zutiefst bewegt von "der Tatsache, dass Frau Block über Jahre vom Kontakt zu ihren Kindern abgeschnitten war und ist". Sein Mandat sei aktiv, teilte Anda der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte "Der Spiegel" berichtet. Anda war von 2002 bis 2005 Regierungssprecher unter dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder (SPD). 

Jahrelanger Sorgerechtsstreit

Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette "Block House", Eugen Block, streitet seit Jahren mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (51) um das Sorgerecht für die beiden jüngsten ihrer vier gemeinsamen Kinder. Der Vater hatte sie nach einem Wochenendbesuch im August 2021 - laut Hamburger Staatsanwaltschaft widerrechtlich - nicht zur Mutter zurückgebracht. In der Silvesternacht 2023/24 waren der damals zehnjährige Sohn und die 13-jährige Tochter mutmaßlich von Mitarbeitern einer israelischen Sicherheitsfirma entführt und zur Mutter nach Deutschland gebracht worden. Nach wenigen Tagen mussten sie aufgrund einer Gerichtsentscheidung wieder zu ihrem Vater nach Dänemark zurückkehren.

Der Prozess am Landgericht hatte am 11. Juli begonnen. Der elfte Verhandlungstag soll am 22. September stattfinden. Außer Block sind sechs weitere Menschen angeklagt, darunter auch Blocks Lebensgefährte Gerhard Delling (66) wegen Beihilfe. Der frühere Sportmoderator bestreitet, etwas Unrechtes getan zu haben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
19.08.2025
6 min.
Block-Prozess: Schlagabtausch und Schuldzuweisungen
Nach stundenlanger Befragung verlässt Christina Block das Gerichtsgebäude.
Eigentlich soll es im Prozess gegen Christina Block nur um die Entführung ihrer Kinder aus Dänemark gehen. Doch der Anwalt ihres Ex-Manns lässt den Sorgerechtsstreit der beiden wieder aufflammen.
Bernhard Sprengel und Stephanie Lettgen, dpa
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
02.09.2025
6 min.
Applaus für Delling im Gericht - "Nie etwas Unrechtes getan"
Gerhard Delling erklärte, seiner Lebensgefährtin Christina Block Mut gemacht zu haben, äußert sich aber nicht zu den konkreten Anklagepunkten.
Einst war Sportmoderator Gerhard Delling ein bekanntes Gesicht im Fernsehen. Heute ist er in einem Prozess um Kindesentführung wegen Beihilfe angeklagt. Was sagt der 66-Jährige zu den Vorwürfen?
Stephanie Lettgen und Berhard Sprengel, dpa
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel