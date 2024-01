Ex-Soldat nach Großeinsatz in ärztlicher Obhut

Eine Zwangsräumung läuft aus dem Ruder. Der Bewohner, ein früherer Soldat, will sein Haus nicht verlassen und droht damit, Feuer zu legen. Nach zähen Verhandlungen gelingt der Durchbruch.

Unterkirnach.

Der Mann, der in Unterkirnach in Baden-Württemberg im Rahmen einer geplanten Zwangsräumung für einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei gesorgt hatte, ist derzeit in ärztlicher Obhut. Ob sich der 62-Jährige dafür in einem Krankenhaus befindet, konnte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen nicht sagen.